هذا ما فعلته "بطارية لاب توب" برحلة جوية في أمريكا.. احتراق وإسعاف

كشفت إدارة الإطفاء في مدينة سان دييغو الأمريكية عن نجاح طاقم الرحلة الجوية رقم 2664 في منع النيران من الانتشار في الطائرة وإعادة الطائرة أدراجها إلى المطار.
وكان مسؤولون افادوا بأنّ حريقًا اندلع من بطارية جهاز كهربائي على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية المتحدة متجهة إلى نيويورك، ما أجبرها على عودة أدراجها إلى مطار سان دييغو الدولي ودخول أربعة أشخاص إلى المستشفى.
وأوضحت سابرينا لوبيكولو، المتحدثة باسم مطار سان دييغو الدولي (SAN) أنّ "أفراد طاقم الطوارئ استجابوا وهم يعالجون الركاب حاليًا وفقًا لسي إن إن،
وتُظهر البيانات الجوية أنّ الطائرة من طراز بوينج 737 مكس قد أقلعت من المطار عند الساعة 7:07 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، وهبطت في سان دييغو عند الساعة 7:51 صباحًا.
وقامت فرق الإطفاء بمعاينة جميع الركاب وأفراد الطاقم، وُنقل أربعة أشخاص إلى المستشفى. ورفض اثنان آخران تلقي العلاج، وفقًا لتغريدة على منصة تويتر لإدارة الإطفاء في سان دييغو.
وأشار إيان غريغور المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية إلى أن الحريق نجم عن بطارية كمبيوتر محمول "لاب توب"، مضيفًا أن "إدارة الطيران الفيدرالية تحقق في الأمر".
وأفاد تشارلز هوبارت المتحدث باسم "يونايتد إيرلاينز": "نشكر طاقمنا على اتخاذهم إجراءات سريعة عبر إعطاء الأولوية لسلامة كل شخص على متن الطائرة، ونحن نقوم بالترتيبات اللازمة لنقل ركابنا إلى وجهاتهم".