هذا ما فعلته "بطارية لاب توب" برحلة جوية في أمريكا.. احتراق وإسعاف

وتُظهر البيانات الجوية أنّ الطائرة من طراز بوينج 737 مكس قد أقلعت من المطار عند الساعة 7:07 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، وهبطت في سان دييغو عند الساعة 7:51 صباحًا.