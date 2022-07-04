6 وجهات دولية تستقبل السعوديين خلال إجازة الأضحى.. تعرّف عليها

كشف مختصون ومسؤولون في وكالات السياحة والسفر في المملكة عن تصدر 6 وجهات دولية لحجوزات السعوديين في إجازة عيد الأضحى المبارك بين مصر وتركيا والمالديف ودبي وعدد من الدول الأوروبية.
وتفصيلاً، أكد عبدالرزاق الزهراني مدير عام وكالة نادي المسافر بالرياض أن مصر وخاصة شرم الشيخ والساحل الشمالي يتصدران الوجهات السياحية للسعوديين وقال إن: "الحجوزات إلى مصر بدأت بعد رفع القيود وقد ساهمت العروض الجاذبة والطرق السريعة في مصر في زيادة أعداد المسافرين السعوديين إلى مصر ووجهاتها الجديدة".
ومن ناحيته، أشار عبدالله الغفيلي مدير عام وكالة الرياض للسفر إلى وجود وجهات سياحية خارجية بجانب مصر، مثل تايلاند وتركيا ودول أوروبية يفضلها السعوديون وقد رفعت القيود عن السفر إليها.
ونبه "الغفيلي" على زيادة أسعار فنادق بعد وجهات السياحة الخليجية، مبيناً أن هذه الأسعار تعد الأغلى عالميًا، وهي أغلى من أفخم فنادق أوروبا وأميركا.
وقال محيي الدين حمودة مدير عام وكالة الفارس الدولي بجدة إن الوجهات الأكثر طلبًا في إجازة عيد الأضحى المبارك مصر والمغرب ودبي عربيًا، وتايلاند وتركيا وفرنسا ولندن، ويحفز هذا الطلب على سفر السعوديين إلى تلك الوجهات لتوافر عروض الطيران وكثرة الرحلات وأيضًا بعد عامين من الغلق يسعى العديد من العوائل والشباب إلى الانطلاق وخاصة إلى الوجهات الطبيعية والجديدة وغير المكتشفة .