6 وجهات دولية تستقبل السعوديين خلال إجازة الأضحى.. تعرّف عليها

وقال محيي الدين حمودة مدير عام وكالة الفارس الدولي بجدة إن الوجهات الأكثر طلبًا في إجازة عيد الأضحى المبارك مصر والمغرب ودبي عربيًا، وتايلاند وتركيا وفرنسا ولندن، ويحفز هذا الطلب على سفر السعوديين إلى تلك الوجهات لتوافر عروض الطيران وكثرة الرحلات وأيضًا بعد عامين من الغلق يسعى العديد من العوائل والشباب إلى الانطلاق وخاصة إلى الوجهات الطبيعية والجديدة وغير المكتشفة .