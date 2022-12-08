وزارة الحج والعمرة تنظم "إكسبو الحج" لاستعراض الابتكارات والمشروعات الجديدة عام 2023

كما سيشهد المؤتمر إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة؛ وذلك بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، بالإضافة إلى السفراء والقناصل لدى المملكة العربية السعودية، والجهات العاملة في المنظومة من القطاعين العام والخاص، ومناقشة سبل تحقيق التعاون وآليات تحقيق الأهداف الرئيسية التي تُسهِم في تطوير المنظومة ورفع مستوى رضا ضيوف الرحمن، وتعزيز القيمة المضافة للخدمات؛ بما يلبي رغبات وتطلعات الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.