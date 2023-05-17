"العلا" تختم مهرجان التراث بفعاليات عالمية غير مسبوقة

اختتم مهرجان "سماء العلا" فعالياته هذا الأسبوع بعد مرور أسبوعين على انطلاقه، حيث نجح المهرجان، وهو حدث فريد يسلط الضوء على التراث الثقافي العريق الذي تتغنّى به محافظة العلا وسماؤها الخلابة، في إضفاء الحياة إلى سماء محافظة العلا، من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والمغامرات للزائرين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف هذه المنطقة الساحرة.