"تطوير حائل": 2.3 مليون سائح زاروا المنطقة في عام 2023.. وزيادة كبرى في الإنفاق

أكد عمر آل عبدالجبار، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل، خلال الجلسة الحوارية ضمن فعاليات "أسبوع السياحة" التي ينظمها مركز دعم المنشآت، أن الهيئة بالشراكة مع القطاعات المختلفة تعمل على تسهيل وجذب المستثمرين للحراك الاقتصادي، واغتنام الفرص المتاحة، إضافة إلى استقطاب المستثمرين في شتى المجالات. موضحًا أن الهيئة بالاتفاق مع منظومة السياحة ستعلن حائل وجهة سياحية طوال العام خلال معرض السياحة في لندن خلال شهر نوفمبر المقبل.
ولفت إلى أن مستوى الإنفاق في منطقة حائل بلغ 491%، بينما بلغت نسبة نمو السياحة 166%، فيما بلغ عدد السياح 2.3 مليون سائح، وذلك وفقًا لإحصاءات وزارة السياحة الصادرة في عام 2023.
أضاف بأن الهيئة جهزت ملفًا متكاملاً للفرص الاستثمارية في حائل، بالشراكة مع وزارة الاستثمار وأمانة منطقة حائل. موضحًا أن المنطقة تتمتع بالسياحة البيئية والصحراوية والتاريخية والصناعية والصحية، ومبينًا أن حائل لديها تاريخ عريق، يمتد إلى 350 ألف سنة قبل الميلاد، فضلاً عن تسجيل موقعَيْن أثريَّيْن مُسجَّلَيْن في اليونسكو، فيما يجري العمل على تسجيل "درب زبيدة" في اليونسكو خلال عام 2024.