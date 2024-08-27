"تطوير حائل": 2.3 مليون سائح زاروا المنطقة في عام 2023.. وزيادة كبرى في الإنفاق

أضاف بأن الهيئة جهزت ملفًا متكاملاً للفرص الاستثمارية في حائل، بالشراكة مع وزارة الاستثمار وأمانة منطقة حائل. موضحًا أن المنطقة تتمتع بالسياحة البيئية والصحراوية والتاريخية والصناعية والصحية، ومبينًا أن حائل لديها تاريخ عريق، يمتد إلى 350 ألف سنة قبل الميلاد، فضلاً عن تسجيل موقعَيْن أثريَّيْن مُسجَّلَيْن في اليونسكو، فيما يجري العمل على تسجيل "درب زبيدة" في اليونسكو خلال عام 2024.