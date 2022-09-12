تعرَّف على مواعيد جولة "هيئة السياحة" السعودية بـ 5 مدن خليجية.. الختام بمسقط

ويشارك مع الهيئة في جولتها الترويجية عددٌ من الجهات الحكومية كوزارة الحج والعمرة، وصندوق التنمية السياحي، ومطوري الوجهات والمنتجات السياحية، مثل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبرنامج جدة التاريخية، إضافة إلى عددٍ من كبرى الشركات العاملة في قطاع السياحة من شركات الطيران والفنادق ومنظّمي الرحلات.