تعرَّف على مواعيد جولة "هيئة السياحة" السعودية بـ 5 مدن خليجية.. الختام بمسقط

تعرَّف على مواعيد جولة "هيئة السياحة" السعودية بـ 5 مدن خليجية.. الختام بمسقط
بدأت الهيئة السعودية للسياحة جولتها التعريفية بدول مجلس التعاون في إطار جهودها للترويج للوجهات السياحية وجذب السياح من المنطقة والأسواق الإقليمية، ودعم وتمكين القطاع السياحي من خلال إبراز الفرص، وبناء الشراكات وعقد اتفاقيات التعاون.
وبدأت الجولة في المنامة يوم 11 سبتمبر تلتها الكويت 12 سبتمبر ثم الدوحة 13 سبتمبر ثم دبي 15 سبتمبر، والختام بمسقط 18 سبتمبر 2022.
وكانت المنامة أولى محطات جولة الهيئة الترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي استعرضت من خلالها الهيئة وشركائها أبرز الفرص والإمكانات التي تقدمها السعودية في صناعة السياحة.
ودعت الهيئة أبرز شركات السياحة والسفر في البحرين للمشاركة في الاجتماعات والاطلاع على الوجهات والمنتجات السياحية السعودية والالتقاء بالجهات المؤثرة في صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية.
ويشارك مع الهيئة في جولتها الترويجية عددٌ من الجهات الحكومية كوزارة الحج والعمرة، وصندوق التنمية السياحي، ومطوري الوجهات والمنتجات السياحية، مثل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبرنامج جدة التاريخية، إضافة إلى عددٍ من كبرى الشركات العاملة في قطاع السياحة من شركات الطيران والفنادق ومنظّمي الرحلات.