إفلاس شركة الطيران البريطانية "فلايبي".. وهذا مصير قيمة التذاكر

وكانت الشركة في وقت ما رائدة في مجال الرحلات الداخلية في بريطانيا، وسيَّرت ما يصل إلى 530 رحلة أسبوعيًّا، ولاسيما من مطار هيثرو بلندن إلى المدن البريطانية، فضلاً عن رحلات خارجية إلى وجهات، مثل أمستردام وجنيف.