إفلاس شركة الطيران البريطانية "فلايبي".. وهذا مصير قيمة التذاكر

كشفت إدارة شركة الطيران البريطانية "فلايبي" عن وقف عملياتها، وإلغاء جميع رحلاتها.
وقالت الشركة عبر "تويتر": "يحزننا أن نعلن وضع فلايبي تحت الإدارة (القضائية)"؛ وهذا يعني وقف الرحلات التي تم حجزها على المواعيد المعلنة سابقًا.
وأضافت: "تُوقف فلايبي عملياتها. تم إلغاء جميع رحلات فلايبي من وإلى المملكة المتحدة، ولن تعاد جدولتها".
من جهتها، طلبت هيئة الطيران المدني البريطانية من الركاب الذين حجزوا تذاكر على الشركة عدم الذهاب إلى المطار، وقالت "تم إلغاء جميع رحلات فلايبي".
وعن استرجاع قيمة التذاكر المحجوزة لم تشرح الشركة كيفية الإعادة، أو مواعيد إعادة قيمتها.
وقام بعض الركاب الذين حجزوا رحلات على موقع الشركة بالبدء في اتخاذ إجراءات لاسترداد قيمة التذاكر، وإذا أمر القضاء بإعادة القيمة فإن جميع الركاب سوف يستعيدون قيمة التذاكر لهم، بمن فيهم الأجانب.
الجدير بالذكر أن "فلايبي" استأنفت رحلاتها في إبريل بعد إفلاسها عام 2020 بسبب تداعيات وباء كوفيد الذي وجَّه ضربة قاصمة لكثير من الفاعلين في قطاع الطيران.
وكانت الشركة في وقت ما رائدة في مجال الرحلات الداخلية في بريطانيا، وسيَّرت ما يصل إلى 530 رحلة أسبوعيًّا، ولاسيما من مطار هيثرو بلندن إلى المدن البريطانية، فضلاً عن رحلات خارجية إلى وجهات، مثل أمستردام وجنيف.
وقد استحوذت شركة "ثايم أوبكو" على أصول "فلايبي"، والأولى هي شركة مرتبطة بصندوق الاستثمار الأمريكي "سايرس كابيتال".