تحقيقًا لمستهدفات الرؤية.. "التنمية السياحي" يُوَقّع عدة اتفاقيات لدعم المشروعات النوعية بالمملكة

وتعتمد الاتفاقيات على الإسهام في مشاريع سياحية متنوعة؛ لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة في أنحاء المملكة لتشجيع وتمكين القطاع الخاص لخوض تجاربه الاستثمارية في الوجهات السياحية المستهدفة، من خلال تحفيزه وتهيئة الفرص الاستثمارية النوعية أمامه؛ لدعم مستقبل صناعة السياحة في المملكة، وتعزيز تنافسيتها لتحقيق استدامة ونمو القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية الخاصة في تنويع اقتصاد المملكة؛ تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية للسياحة.