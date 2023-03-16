تحقيقًا لمستهدفات الرؤية.. "التنمية السياحي" يُوَقّع عدة اتفاقيات لدعم المشروعات النوعية بالمملكة

تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وضمن الاستراتيجية الوطنية لدعم السياحة المحلية، وقّع صندوق التنمية السياحية مذكرة تفاهم مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في تطوير وتشغيل مشاريع سياحية نوعية في عدد من المدن منها جدة والطائف والمدينة المنورة وغيرها من مدن المملكة.
وتعتمد الاتفاقيات على الإسهام في مشاريع سياحية متنوعة؛ لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة في أنحاء المملكة لتشجيع وتمكين القطاع الخاص لخوض تجاربه الاستثمارية في الوجهات السياحية المستهدفة، من خلال تحفيزه وتهيئة الفرص الاستثمارية النوعية أمامه؛ لدعم مستقبل صناعة السياحة في المملكة، وتعزيز تنافسيتها لتحقيق استدامة ونمو القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية الخاصة في تنويع اقتصاد المملكة؛ تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية للسياحة.