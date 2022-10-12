رواد التقنية العالميون يسلطون الضوء على قيمة الأصول السياحية الافتراضية في العالم

وبحسب "بورجيت" فإن أحد أهداف "ذا ساند بوكس"، يتمثل في إتاحة إمكانية امتلاك الأصول الافتراضية وخاصة ذات القيمة السياحية؛ الأمر الذي دفعها لإبرام شراكات مع علامات تجارية على غرار "أتاري"؛ ليتسنى لها بنهاية المطاف امتلاك مساحات خاصة بها وإطلاق تجارب ألعاب خاصة بها والكشف عن محتوى أصيل بالتعاون مع المجتمع الإبداعي والمشاركة في ابتكار وتوسيع علامتها التجارية عبر آليات مبتكرة.