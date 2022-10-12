رواد التقنية العالميون يسلطون الضوء على قيمة الأصول السياحية الافتراضية في العالم

كشف الخبراء المتخصصون في معرض جيتكس 2022 (الحدث التكنولوجي الأكبر في العالم)، عن إسهامات نوعية ترسم ملامح مستقبل التوجهات الرقمية العالمية بمجموعة من التجارب والابتكارات التقنية الفريدة.
وعلى المنصة الرئيسية لمعرض جيتكس جلوبال، تَحَدّث الدكتور تيان كي الذي يُعتبر أبرز علماء الذكاء الاصطناعي في "هواوي كلاود"، عن دور الذكاء الاصطناعي في تسريع وقت العمليات الحسابية بعامل لا يقل عن 10.000 مرة، وأكد قدرة الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بشكل أفضل بأنماط الطقس ودعم جهود اكتشاف العلاجات الجديدة.
وأشار سيباستيان بورجيت الشريك المؤسس ومدير العمليات في "ذا ساند بوكس، إلى قضية ملكية الأصول الافتراضية.
ولفت "بورجيت" إلى ضرورة أن يتيح عالم الميتافيرس للمستخدمين الذين يمتلكون أصولًا رقمية، حرية تحديد كيفية استخدام هذه الأصول أو بيعها، وأضاف أن الويب 3.0، والبلوك تشين يمثلان فرصة لاستعادة ملكية الأصول.
وبحسب "بورجيت" فإن أحد أهداف "ذا ساند بوكس"، يتمثل في إتاحة إمكانية امتلاك الأصول الافتراضية وخاصة ذات القيمة السياحية؛ الأمر الذي دفعها لإبرام شراكات مع علامات تجارية على غرار "أتاري"؛ ليتسنى لها بنهاية المطاف امتلاك مساحات خاصة بها وإطلاق تجارب ألعاب خاصة بها والكشف عن محتوى أصيل بالتعاون مع المجتمع الإبداعي والمشاركة في ابتكار وتوسيع علامتها التجارية عبر آليات مبتكرة.
وقال ديميتريوسدوسيس الرئيس الإقليمي لشركة "ماستركارد" في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا: "ساهم استحواذ ماستركارد على سايفر تريس، بمنح العملاء والمتابعين نظرة أكثر دقة على عالم العملات الرقمية".
كما لعب الاستحواذ دورًا هامًّا في تعزيز شفافية العمليات والبيانات، عوضًا عن محاولة إخفاءها؛ الأمر الذي ساهم في زيادة معدلات ثقة المستهلكين بالعملات الرقمية".
وفي كلمته الافتتاحية أكد عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سعي دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي الحثيث، لتشييد منظومة تتيح للأفراد والشركات مواصلة النمو والازدهار؛ وذلك انطلاقًا من إيمانهما العميق بدور العولمة في دعم الأعمال.
وسلط "عمر العلماء" الضوء على مسيرة معرض جيتكس جلوبال وقدرته على حصد النجاحات المتواصلة؛ على الرغم من الاضطرابات المتتالية وحالة عدم اليقين التي عانت منها قطاعات التقنية العالمية.. واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية النقاشات التي يشهدها الحدث ودورها في ابتكار أفكار خلاقة وطرح رؤى مهمة للعالم أجمع.
يُذكر أن المعرض يقام خلال الفترة ما بين 10 و14 أكتوبر، وسيكون مركز دبي التجاري العالمي محط أنظار منظومة التقنية العالمية؛ وذلك بمشاركة ما يزيد على 1.000 متحدث ملهم، إلى جانب أكثر من 5.000 شركة من 90 دولة، موزعة على 26 قاعة عرض بمساحة إجمالية تبلغ مليوني قدم مربعة.