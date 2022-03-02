8 فوائد مباشرة للمواطن العربي من "قمة العرب للطيران".. هذا ما حدث

بدأ قطاع الطيران في العالم بالتعافي وسط حالة من التفاؤل بانتعاش القطاع في 2022، ويرتبط الكثير من القطاعات الاقتصادية بالطيران، وعلى رأسها السياحة والسفر والشحن، وغيرها، وفي رأس الخيمة بالإمارات انتهت فعاليات قمة العرب للطيران التي تقام سنويًا بالتعاون مع طيران العربية؛ وهو أول طيران اقتصادي عربي منذ ما يقارب 20 عامًا، وينطلق من 5 دول عربية لأكثر من 60 وجهة، وعن أهم تأثيرات القمة على الواقع والمواطن العربي.

أكد عادل علي الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للطيران، على أهم 9 نقاط تهم المواطن العربي من القمة؛ وهي كالتالي:

التفاؤل والحذر

- أهمية معرفة أين يتجه سوق الطيران الاقتصادي الذي يهم المواطنين العرب في كل الدول العربية، وهل يتجه السوق إلى التفاؤل فيتم التخطيط للسفر، أو للحذر فيتم تأجيل السفر؛ وهنا يقول رئيس طيران العربية:

"اطمئنوا، هناك الكثير من التفاؤل بانتعاش سوق السفر والسياحة بعد الظروف التي مر بها بسبب جائحة كوفيد

وارتفاع الأسعار.

- يهم كل مواطن عربي معرفة توجه أسعار التذاكر، وهل تتجه للارتفاع والزيادة أم الثبات، أو حتى الانخفاض؛ يوضح "علي" أن قطاع الطيران يشهد نموًا وطلبًا مرتفعًا، وبالتالي تزداد العروض ويستفيد المواطن العربي من ذلك.

التوظيف:

- بالنسبة للشباب والتوظيف في قطاع الطيران:

لفت "علي" إلى أن التوسع في القطاع هذه الفترة والطلبات على شراء الطائرات يؤدي بالضرورة لتواجد الموظفين ليديروا هذه الطائرات والخدمات المرتبطة بها وهذا القطاع، والسياحة هم الأكثر توظيفًا في الوقت الحالي، وبما أن قطاع السياحة والسفر والطيران يشهد توسعات فسوف ينشط سوق التوظيف والحاجة إلى كوادر لتعيينها.

أزمة أوكرانيا

يهم المواطن العربي معرفة تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع الطيران على المدى القريب حالة انتهاء الحرب، أو المدى الطويل حالة استمرار الحرب، وهنا يوضح "علي" أن التوقعات تشير لعدم استمرار الحرب لمدة طويلة، وأن المنطقة بعيدة عن مسرح الأحداث، وأن طيران العربية ألغى رحلة أوكرانيا فقط، وباقي الرحلات مجدولة بشكل طبيعي فلا تأثير كبير على القطاع في المنطقة العربية.

وضع الشركات الوطنية

هناك في الوطن العربي عشرات الناقلات الوطنية، ومن الأهمية الاطمئنان على الوضع الخاص بالناقلات الوطنية العربية. ويشير "علي" إلى ضعف نصيب الدول العربية من المطارات وشركات الطيران، وأقل من الطموحات؛ مما يؤثر تاثيرًا مباشرًا على المواطن العربي، فكلما زادت شركات الطيران والمطارات زادت الخدمات وزاد العرض وانخفضت التكلفة وزادت الرفاهية.

رفع القيود

اختصر "علي" الوضع الحالي للقيود المتبقية في قطاع الطيران مثل الفحوصات والتباعد وارتداء الكمامة، وقال: إن المسافرين لن يحبذوا القيود، وحذر الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران من العودة للوراء وفرض قيود إضافية بعد اتجاه العالم للانفتاح وتعويض الخسائر.

رفع قيمة التذاكر

من أولويات المواطن العربي عدم تحمل ارتفاع الأسعار؛ لتأثيره المباشر، هنا يؤكد "علي" أن أكثر ما يؤثر على قيمة التذاكر هو ارتفاع أسعار البترول، كلما زادت زادت أسعار التذاكر والعكس، وأنا أتوقع انخفاض أسعار النفط، أو على الأقل ثباتها في المستقبل القريب.

الملكية الأردنية

تتعرض القمة إلى مشكلات بعض الناقلات الوطنية، وبحضور الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية الأردنية التي كشف رئيسها عقب انتهاء كلمته في القمة عن طلب دعم حكومي للناقلة الوطنية الأردنية، وهذا ما يعكس تأثير القمة على وضع حلول للمشكلات التي تتعرض لها الناقلات العربية؛ حيث لفت "علي" في كلمته إلى ضرورة الدعم الحكومي للناقلات الوطنية لاستمرار عملها الذي ينعكس على المواطن العربي وأعماله.

يذكر أن القمة قد افتتحها الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى في الإمارات حاكم رأس الخيمة، الثلاثاء 1 مارس، وهي النسخة التاسعة لقمة العرب للطيران في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في إمارة رأس الخيمة.

وتقام الدورة الحالية للقمة تحت شعار "طريق القطاع نحو التعافي”، ويجتمع فيها خبراء القطاع الدوليون والمحليون وممثلو وسائل الإعلام؛ لمناقشة مجموعة متنوعة من موضوعات الطيران والسياحة.

وجمع الحدث عددًا من شركات الطيران والسياحة لمناقشة سبل ازدهار شركات الطيران، والنماذج التشغيلية الجديدة، وقصص النجاح المرتكزة على الخبرات والمعارف الفريدة لهذه الشركات.