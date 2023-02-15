هل اقترب تفوّق "إير بي إن بي" على "بوكيينج " في أرباح حجز الفنادق.. أرقام مليارية

أعلنت شركة "إير بي إن بي" الأمريكية لتأجير الغرف الفندقية والوحدات السكنية لفترات قصيرة، عن أكبر نتائج لها خلال عامين؛ حيث وصلت لأكثر أرقام الربح بعد ارتفاع الطلب القوي على السفر.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 19 مليار دولار، وهو أعلى ربح على الإطلاق، وبالنسبة للسنة المالية الكاملة، زادت الإيرادات بنسبة 40% لتصل إلى 8.4 مليارات دولار.
وقالت الشركة: "كان هذا النمو مدفوعًا بشبكتنا العالمية؛ حيث يدفع الطلبُ العرض، بالإضافة إلى ابتكارات المنتجات التي تستمر في جذب عملاء جدد"؛ وبهذا تُنافس "إير بي إن بي" أكبر شركة حجوزات عالمية، وهي "بوكيننج" التي تأسست عام 1996، وتعد اليوم واحدةً من أكبر شركات حجز الفنادق على شبكة الإنترنت، وتملك إمكانية تأجير 38 مليون غرفة حول العالم.
وبلغت أرباح الشركة في عام 2019 حوالى 5 مليارات يورو، علمًا بأنها كانت تدفع من 5 إلى 10 مليارات يورو سنويًّا إلى محرك البحث غوغل؛ لكي يقوم الأخير بإظهار الموقع كأول خيار للباحثين عن فنادق حول العالم.
وباع مؤسس الموقع الهولندي، جيرت جان بروينسما، الشركة إلى شركة "برايسلاين" الأمريكية في 2005 بمبلغ 110 ملايين يورو، وتقدر قيمة الشركة اليوم بـ70 مليار دولار.