هل اقترب تفوّق "إير بي إن بي" على "بوكيينج " في أرباح حجز الفنادق.. أرقام مليارية

وقالت الشركة: "كان هذا النمو مدفوعًا بشبكتنا العالمية؛ حيث يدفع الطلبُ العرض، بالإضافة إلى ابتكارات المنتجات التي تستمر في جذب عملاء جدد"؛ وبهذا تُنافس "إير بي إن بي" أكبر شركة حجوزات عالمية، وهي "بوكيننج" التي تأسست عام 1996، وتعد اليوم واحدةً من أكبر شركات حجز الفنادق على شبكة الإنترنت، وتملك إمكانية تأجير 38 مليون غرفة حول العالم.