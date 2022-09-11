قفزة.. 193%زيادة في حركة شركات الطيران السعودية في 2022

وفي هذا الإطار، أوضح المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "ويلي والش" أن حركة السفر واصلت تسجيل أداء قوي خلال شهر يوليو مع اقتراب بعض الأسواق من المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، وجاءت تلك النتائج رغم القيود على السعة في بعض مناطق العالم التي كانت غير مستعدة للوتيرة المتسارعة لاستئناف أنشطة السفر وما زال هناك حيز إضافي للتعافي، غير أن هذه المستويات تمثل مؤشرًا ممتازًا مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء اللذين عادة ما تتباطأ فيهما حركة السفر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.