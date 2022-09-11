قفزة.. 193%زيادة في حركة شركات الطيران السعودية في 2022

كشف تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إجمالي حركة المسافرين التي شهدت ارتفاعاً بنسبةبلغت 58.8% في يوليو 2022، حيث يقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر/ مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مبينًا أن نسبة إجمالي حركة المسافرين حول العالم زادت إلى 74.6% من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.
وأكد التقرير ارتفاع حركة السفر العالمية بنسبة 150.6% قياسًا بمستويات يوليو 2021، فيما سجلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية نمواً بنسبة 67.9% بالمقارنة مع مستوياتها في شهر يوليو 2019.
وفي هذا الإطار، أوضح المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "ويلي والش" أن حركة السفر واصلت تسجيل أداء قوي خلال شهر يوليو مع اقتراب بعض الأسواق من المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، وجاءت تلك النتائج رغم القيود على السعة في بعض مناطق العالم التي كانت غير مستعدة للوتيرة المتسارعة لاستئناف أنشطة السفر وما زال هناك حيز إضافي للتعافي، غير أن هذه المستويات تمثل مؤشرًا ممتازًا مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء اللذين عادة ما تتباطأ فيهما حركة السفر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وبين التقرير أن شركات الطيران حققت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 528.8% في حركة السفر خلال يوليو 2022، فيما ارتفعت حركة السفر المسجلة في شركات الطيران الأوروبية بنسبة 115.6%.
وبحسب التقرير، فقد سجلت شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط زيادة مضطردة، ومنها الناقلات السعودية والإماراتية ارتفاعًا بنسبة 193.1% في حركة المسافرين خلال الفترة ذاتها، بينما سجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية خلال يوليو الماضي تحسناً بنسبة 129.2%.
يأتي هذا، فيما سجلت حركة المسافرين في شركات الطيران في أمريكا الجنوبية في يوليو ارتفاعاً بواقع 119.4%، فيما حققت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 84.8% في إيرادات الركاب لكل كيلومتر خلال يوليو، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.