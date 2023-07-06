لا سعوديون في معركة "لحم الحمير" بالغردقة ومسؤولون مصريون: المعلومات المتداولة مغلوطة وغير صحيحة

كشف المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر ومدينة الغردقة، عن عدم صحة المعلومات المتداولة والفيديو الذي أثار منصات التواصل الاجتماعي العربية.
وأكد المسؤول أن المحافظ وجه بتشكيل لجنة من الجهات المعنية، وعلى رأسها الطب البيطري ومكتب وزارة السياحة لفحص صحة الواقعة من عدمها، والتأكد من سلامة اللحوم الموجودة في الفندق، وتبيّن بعد التحقيقات أنها لحوم جاموس مجمدة مستوردة من الهند، وليست كما ادعى الفيديو المتدوال وتاريخ صلاحيتها ساري وصالحة للاستهلاك البشري، وأنه لا صحّة للرواية التي تم تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن لحم الحمير.
وتبين بعد التحقيقات بأن مشاجرة نشبت في أحد المنتجعات الفاخرة بالغردقة بسبب تقديم الفندق لحوم حمير للنزلاء، ليتبين عدم صحة هذا الأمر، وأدت المشاجرة إلى إصابة بعض الرواد من المنتجع من المصريين وعدم وجود أي إصابة للأجانب المتواجدين، ولا يوجد أي سعودي مصاب في المشاجرة.
وناشد المسؤول المصري كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالالتزام بالبيانات الرسمية وتحرّي الدقّة فيما تتداوله وعدم الترويج للشائعات غير الصحيحة.