لا سعوديون في معركة "لحم الحمير" بالغردقة ومسؤولون مصريون: المعلومات المتداولة مغلوطة وغير صحيحة

وأكد المسؤول أن المحافظ وجه بتشكيل لجنة من الجهات المعنية، وعلى رأسها الطب البيطري ومكتب وزارة السياحة لفحص صحة الواقعة من عدمها، والتأكد من سلامة اللحوم الموجودة في الفندق، وتبيّن بعد التحقيقات أنها لحوم جاموس مجمدة مستوردة من الهند، وليست كما ادعى الفيديو المتدوال وتاريخ صلاحيتها ساري وصالحة للاستهلاك البشري، وأنه لا صحّة للرواية التي تم تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن لحم الحمير.