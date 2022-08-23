البحرين: تايلاند وتركيا وإنجلترا.. تسببوا في إحجام السياح السعوديين عن القدوم للمنامة

وطالبوا بخطط وأفكار غير تقليدية لإنشاء مشاريع نوعية تستطيع جذب السائح وإبقائه في البحرين يومين إلى ثالثة أيام، وبينوا أن المشاريع الحالية تقليدية وغير جاذبة ولا تستطيع إقناع السائح بالبقاء في البحرين، فالمجمعات التجارية لم تعد بالمفهوم الحالي، فقد أصبحت هناك مجمعات مغلقة وأخرى مفتوحة، كما أن الاعتماد على المطاعم لم يعد أمرًا كافيًا وفقًا لصحيفة "الوطن".