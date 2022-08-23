البحرين: تايلاند وتركيا وإنجلترا.. تسببوا في إحجام السياح السعوديين عن القدوم للمنامة

تراجع إشغال الفنادق البحرينية فئة 4 و5 نجوم بنسبة 25%؛ بتأثير من المشاريع السياحية في المنطقة وضعف جاذبية القطاع السياحي المحلي.
سجل إشغال الفنادق في البحرين تراجعًا أكد مسؤولون في عدد من فنادق البحرين انخفاض إشغال الفنادق فئة 4 و5 نجوم بنسبة تصل إلى 25 % وخاصة خلال عطلة العيد الماضي.
وقالوا إن هذا التراجع مقارنة بالفترة الممتدة من العام 2019 إلى 2022 يعطي بعض المؤشرات التي تنذر بالخطر، وأرجعوا ذلك لاعتماد البحرين على السياحة الخليجية وتحديدًا السائحين السعوديين الذين أصبح أمامهم العديد من الخيارات بعد فتح الوجهات أمام السائحين السعوديين، مثل تايلاند وتركيا وإعفائهم من التأشيرة من قبل المملكة المتحدة.
داعين إلى مشاريع جديدة لضمان وجود إشغال عادل، وقالوا إن المشاريع الحالية في المنطقة الشرقية تخلق مناخًا أكثر تحديًا لـ22 ألف غرفة في البحرين.
وطالبوا بخطط وأفكار غير تقليدية لإنشاء مشاريع نوعية تستطيع جذب السائح وإبقائه في البحرين يومين إلى ثالثة أيام، وبينوا أن المشاريع الحالية تقليدية وغير جاذبة ولا تستطيع إقناع السائح بالبقاء في البحرين، فالمجمعات التجارية لم تعد بالمفهوم الحالي، فقد أصبحت هناك مجمعات مغلقة وأخرى مفتوحة، كما أن الاعتماد على المطاعم لم يعد أمرًا كافيًا وفقًا لصحيفة "الوطن".