بالصور سباق أمريكي ياباني على لقب أول "سائح فضائي" وتيتو يفوز.. هنا التفاصيل

يتطلع الأمريكي "تيتو" الذي عمل مهندسًا للملاحة الجوية والفضاء في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في الستينيات، إلى أن يحصد لقب "أول سائح فضائي"؛ حيث يسابق الزمن ليذهب في رحلة إلى الفضاء مجددًا، وسيحدد تاريخها وسنواتها في المستقبل، وستكون الرحلة إلى القمر، وسيكون لديه رفقة وهي زوجته أكيكو و10 آخرين على استعداد لدفع مبالغ كبيرة من أجل الذهاب إلى هذه الرحلة التي تبلغ تكلفتها تقريبًا نحو 20 مليون دولار.