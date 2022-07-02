9 علامات فندقية عالمية تحط رحالها في بوابة الدرعية التاريخية.. تعرف عليها

ومن المخطط أن تبدأ المرحلة الأولى من تطوير بوابة الدرعية بقيمة 50.6 مليار دولار في الرياض هذا الخريف، كما يتم التخطيط لمضاعفة عدد السكان في الرياض العاصمة بحلول عام 2030؛ إذ سيكون هذا المشروع الذي تبلغ مساحته 370 فدانًا - حوالي 13 ضعف حجم Hudson Yards ؛ حيث سيجذب ما يقدر بنحو 25 مليون زائر سنويًّا.