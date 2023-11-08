"لوسيل ونتر وندرلاند" قطر ترحب بضيوفها من دول الخليج الباحثين عن المرح والحماس والمغامرة

بعد الإقبال الكبير خلال الموسم الأول، ترحب لوسيل ونتر وندرلاند بالضيوف والزوار والباحثين عن المتعة والمرح والمغامرة مع انطلاق موسمها الجديد، لتتيح من خلاله فرصة نادرة أمام الجمهور لتجربة عدد غير محدود من فرص الاستمتاع بألعابهم المفضلة واختبار مجموعة كبيرة من الألعاب والأنشطة الجديدة بالتوازي مع الكثير من المفاجآت التي أسرت قلوب وأذهان الحضور، واعدة بمزيد من الحماس والإثارة والعديد من الأنشطة الترفيهية التي لا تقاوم