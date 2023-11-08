"لوسيل ونتر وندرلاند" قطر ترحب بضيوفها من دول الخليج الباحثين عن المرح والحماس والمغامرة
بعد الإقبال الكبير خلال الموسم الأول، ترحب لوسيل ونتر وندرلاند بالضيوف والزوار والباحثين عن المتعة والمرح والمغامرة مع انطلاق موسمها الجديد، لتتيح من خلاله فرصة نادرة أمام الجمهور لتجربة عدد غير محدود من فرص الاستمتاع بألعابهم المفضلة واختبار مجموعة كبيرة من الألعاب والأنشطة الجديدة بالتوازي مع الكثير من المفاجآت التي أسرت قلوب وأذهان الحضور، واعدة بمزيد من الحماس والإثارة والعديد من الأنشطة الترفيهية التي لا تقاوم
وأتاح انطلاق الموسم الجديد لهذه الوجهة الترفيهية الرائدة للزوار فرصة الاستمتاع بلحظات لا تنسى مع أحبائهم وتجربة ألعاب ترفيهية صممت خصيصاً لتتناسب مع تطلعات جميع الفئات العمرية وكافة أفراد العائلة، خصوصاً مع تحسن الأجواء الحالية وحلول فصل الشتاء..
وللارتقاء بتجربة زوارها، وفرت لوسيل ونتر وندرلاند في موسمها الجديد العديد من الخيارات والخدمات القيمة مقارنة بالعام الماضي، لا سيما من خلال فرصة الاستمتاع بتجربة ألعابها الجذابة بشكل غير محدود، وبعدد مفتوح من مرات الركوب وتجربة ألعابهم المفضلة دون الحاجة إلى الدفع في كل مرة يستخدمون فيها الألعاب.
وتتميز المدينة الترفيهية عالمية المستوى، والتي تتوسط جزيرة المها بمجموعة واسعة من الألعاب الجذابة والخيارات الترفيهية المتعددة مع أكثر من 50 لعبة ونشاطاً، والعديد من منافذ الأطعمة والمشروبات، والعروض الترفيهية الحية التي تضمن جميعها قضاء أمتع الأوقات وعيش مغامرات ممتعة وشيقة لا تنسى.
تتميز لوسيل ونتر وندرلاند بمجموعة منتقاه من الألعاب الترفيهية تتنوع ما بين أفعوانية " أريدُ" 5G، وعجلة فيريس "عين QNB" العملاقة بارتفاع 53 متراً، وغابة الخطوط الجوية القطرية الاحتفالية، وغيرها الكثير من الأنشطة والفعاليات التي توفر أجواء مليئة بالمرح ومناسبة لمختلف الفئات العمرية. هذا فضلاً عن مجموعة متنوعة من منافذ بيع الأطعمة والمشروبات تم اختيارها بعناية لتناسب مختلف الأذواق، لا سيما في "بوليفارد طلبات".
وقد نجحت مدينة لوسيل ونتر وندرلاند في توفير خيارات التسلية والترفيه لآلاف الزوار خلال موسمها الأول العام الماضي، حيث كانت وجهة ترفيهية رئيسية لسكان قطر وزوارها وضيوفها، لا سيما من عشاق كرة القدم الذين توافدوا إلى العاصمة القطرية من مختلف أنحاء العالم لمتابعة فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
ولإضفاء لمسة من الرقي والإثارة على تجربة الزوار هذا الموسم، ستقدم لوسيل ونتر وندرلاند لضيوفها عروضاً ساحرة ومباشرة يحييها أشهر منسقي الأغاني، بالإضافة إلى عروض الجرافيتي التفاعلية بتقنية الواقع المعزز، وعروض خفة اليد والخداع البصري، والمواكب الاستعراضية ، إلى جانب عروض التمثيل الصامت والفقاعات الصابونية.
ويمكن لعشاق المغامرة والحماس، والباحثين عن المتعة والإثارة، الراغبين بزيارة لوسيل ونتر وندرلاند، الحصول على باقات تذاكرهم المختلفة من خلال الموقع الإلكتروني (المدرج أدناه)، أو الموقع الإلكتروني لجزيرة المها، أو تطبيق جزيرة المها للجوال، حيث تتوفر خيارات باقات الدخول اليومية، وبطاقات اللعب غير المحدود في الفئتين العادية وVIP.
تعد لوسيل ونتر وندرلاند وجهة ترفيهية عالمية المستوى وفريدة من نوعها في قطر والمنطقة، وتساهم الى جانب عوامل الجذب الأخرى التي تختزنها جزيرة المها لتصبح نقطة استقطاب سياحية تلعب دوراً محوريا في ترسيخ دور قطر على خريطة السياحة العالمية.
يذكر أن مدينة لوسيل ونتر وندرلاند في جزيرة المها هي المدينة الترفيهية الأحدث في قطر والتي تمتد على مساحة 100 ألف متر مربع، وتعتبر مشروعاً مشتركاً بين شركة استثمار القابضة، وقطر للسياحة، وشركة الديار القطرية، كما أنها النسخة الوحيدة والرسمية لعلامة ونتر وندرلاند خارج لندن - المملكة المتحدة والتابعة لشركة آي إم جي التي تدير بدورها هايد بارك ونتر وندرلاند.
وتؤكد لوسيل ونتر وندرلاند التزام شركة استثمار القابضة بالمساهمة الفعالة وإضافة قيمة إيجابية على المشهد السياحي والترفيهي سريع النمو في قطر. وباعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة، ستستمر هذه الوجهة الترفيهية عالمية المستوى، في جذب وإبهار الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى السياح من كافة أنحاء العالم.
تفتح لوسيل ونتر وندرلاند أبوابها أمام الجمهور ستة أيام في الأسبوع بدءاَ من الثلاثاء إلى الأحد، وتغلق أيام الاثنين.
للمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع لوسيل ونتر وندرلاند https://www.lusailwinterwonderland.com/