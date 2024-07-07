لا مثيل له على مستوى العالم.. "المنصة" أول مشروع سياحي سعودي في قلب مياه الخليج العربي

ويُطلق على المشروع THE RIG، وتعني بالعربية "المنصة"، ويستهدف استقطاب أكثر من 900 ألف زائر سنويًّا بحلول عام 2032 على متن منصاته الأربع، الممتدة على مساحة تزيد على 300 ألف متر مربع، ويضم 3 فنادق بسعة 800 غرفة، و11 مطعمًا منوعًا، والعديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية.