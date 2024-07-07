لا مثيل له على مستوى العالم.. "المنصة" أول مشروع سياحي سعودي في قلب مياه الخليج العربي

ينتظر الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية تدشين مشروع سياحي عملاق على جزيرة الجريد، يُعد واحدًا من أضخم المشاريع السياحية في السعودية، ومن المنتظر أن يُفتتح خلال الأعوام القادمة.
ويُطلق على المشروع THE RIG، وتعني بالعربية "المنصة"، ويستهدف استقطاب أكثر من 900 ألف زائر سنويًّا بحلول عام 2032 على متن منصاته الأربع، الممتدة على مساحة تزيد على 300 ألف متر مربع، ويضم 3 فنادق بسعة 800 غرفة، و11 مطعمًا منوعًا، والعديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية.
ويُعد مشروع THE RIG الأول من نوعه عالميًّا الذي يتم تشييده من منصات نفط بحرية مصنعة، أو معاد تأهيلها، وهو أمر غير مألوف في المشاريع السياحية.
وتُصنَّع المنصات الخاصة بالمشروع على البر، ويتم نقلها إلى البحر.
ووفقًا للدراسات والأبحاث التي أجرتها شركة تطوير متنزه النفط (المطورة للمشروع)، فإن المستهدفين لزيارة الوجهة يشملون هواة الرياضات الجريئة والمغامرات، والمستكشفين، والباحثين عن الاسترخاء من جميع أنحاء العالم، وليس فقط من داخل السعودية.
إضافة إلى وجود استجابة إيجابية من المجتمع السعودي والزوار بشكل عام للمشروع المقترح؛ وهو ما يشير إلى توقُّع استقبال أعداد كبيرة من الزوار من مختلف البلدان؛ ليخوضوا تجربة سياحية فريدة، تتميز بالكرم السعودي، والتنوع الاستثنائي الذي سوف يقدمه المشروع لزوَّاره.