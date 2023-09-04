بإنفاق نصف تريليون دولار… سياحة الترفيه تصعد للمرتبة الثانية حول العالم في ٢٠٢٢.. هنا التفاصيل

ويحظى هذا التوجه بشعبية كبيرة مؤخراً، حيث يمدد الأفراد رحلات العمل ليوم أو يومين إضافيين لاختبار المزيد من التجارب الترفيهية، وتشير التوقعات إلى أن هذه الرحلات ستغطي عدداً أكبر من الوجهات ولمدة أطول، ولا سيما مع سعي الشركات الدولية الكبرى إلى اعتماد هذا التوجه بأسرع وقت ممكن، بينما تميل الشركات الصغيرة والمحلية إلى أخذ وقت أكبر لتطبيقه.