بإنفاق نصف تريليون دولار… سياحة الترفيه تصعد للمرتبة الثانية حول العالم في ٢٠٢٢.. هنا التفاصيل

كشف تقرير إحصائي أن سياحة الأعمال والترفيه حصدت 30 إلى 35% من سوق سياحة الأعمال العالمية، حيث وصلت قيمتها إلى 500 مليار دولار أمريكي في عام 2022 مع توقعات باستمرار هذا المسار التصاعدي بمعدل نمو يبلغ 20% خلال العقد المقبل، مما وضعها في المركز الثاني عالميًا.
وفي هذا الإطار أكد الرئيس التنفيذي لموقع مسافر دوت كوم، السيد ساشين جادويا أن سياحة الأعمال والترفيه تشهد في المنطقة ارتفاعاً بعد الأزمة الصحية العالمية، حيث يقوم حوالي 20% من مسافري الأعمال بدمج الأنشطة الترفيهية ضمن رحلات العمل، وذلك في وقت تشير فيه التوقعات إلى زيادة هذا الرقم بنسبة 15% خلال الفترة القادمة.
ويحظى هذا التوجه بشعبية كبيرة مؤخراً، حيث يمدد الأفراد رحلات العمل ليوم أو يومين إضافيين لاختبار المزيد من التجارب الترفيهية، وتشير التوقعات إلى أن هذه الرحلات ستغطي عدداً أكبر من الوجهات ولمدة أطول، ولا سيما مع سعي الشركات الدولية الكبرى إلى اعتماد هذا التوجه بأسرع وقت ممكن، بينما تميل الشركات الصغيرة والمحلية إلى أخذ وقت أكبر لتطبيقه.
ويتراوح متوسط أسعار تذاكر الطيران لرحلات الشركات بين 3,500 و4,000 ريال سعودي، ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه خلال عام 2024. ويتزايد إقبال الشركات على الرحلات الخارجية بسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف.