نقلة سياحية في عسير.. خطة لترميم 200 موقع تراثي للحفاظ على الأصالة

وأشار "ماكبريرتي" إلى أن شركة "السودة للتطوير" ومنذ انطلاقتها، قامت وبالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بزراعة نحو 165 ألف شجرة من الأشجار المحلية في السودة مثل أشجار "العرعر" و"الطلح" و"الشث" و"الزيتون البري"، والتي من شأنها الإسهام في إعادة التوازن البيئي ومواجهة التحديات المناخية، وفي جانب إعادة توطين الكائنات الفطرية التي تتميز بها منطقة المشروع وحمايتها من الانقراض، أطلقت الشركة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية خلال الأعوام الثلاث الماضية 23 وعلًا جبليًا، و10 من ظباء الإدمي.