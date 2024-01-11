ملايين المسافرين يحددون أفضل 10 وجهات في العالم لعام 2024 وهذا نصيب العرب

أعلن موقع "تريب أدفايزر"، الذي يعد أكبر منصة للسفر في العالم عن اختيارملايين المسافرين لأهم وأفضل الوجهات السياحية التي زاروها وينصحون السياح بها في عام 2024.
ودائمًا ما توافق اختيارات المسافرين صدارة التصنيف الدولي للوجهات العالمية المفضلة لملايين السياح في العال .
ويجري اختيار الجهات الفائزة بهذه الجوائز بطريقة فريدة، حيث يقوم ملايين المسافرين من جميع أنحاء العالم بتقديم تقييماتهم وآرائهم باستقلالية تامة حول مختلف الوجهات والأنشطة والتجارب التي تقدمها .
كما تغطي جميع مراجعات المسافرين وتصنيفاتهم القيمة لأي وجهة مستقلة خلال فترة 12 شهراً، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2022 وحتى 30 سبتمبر 2023 .
وتمثل الجائزة المقدمة من موقع "تريب أدفايزر" أحدث إضافة جديدة إلى الوجهات السياحية التى اختارها المسافرون خلال عام 2023.
وجاء الترتيب كالتالي وجاء في القائمة دبي (الامارات )، بالي (إندونيسيا)، لندن (المملكة المتحدة)، هانوي (فيتنام)، روما (إيطاليا)، باريس (فرنسا)، كانكون (المكسيك)، مراكش (المغرب)، كريت (اليونان)، هوي أن (فيتنام)