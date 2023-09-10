مسؤولون مغاربة: كل الإمكانات لراحة السياح بمناطق الزلزال والسفارة السعودية لم تتلق أي بلاغات

وكشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عدد السياح الوافدين وصل إلى 6,5 مليون سائح خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، وأن الأرقام المسجلة في شهر يونيو وصلت الأعداد 1,4 مليون سائح، وهو ما يقارب العدد المتواجد حاليًا في المغرب وخاصة في مدينة مراكش القريبة من مركز الزلزال.