مسؤولون مغاربة: كل الإمكانات لراحة السياح بمناطق الزلزال والسفارة السعودية لم تتلق أي بلاغات

أفاد مسؤولون مغاربة، عن تقديم كل العون وسبل الضيافة إلى جميع السياح المتضررين من جراء الزلزال الذي ضرب المملكة يوم السبت الماضي.
وكشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عدد السياح الوافدين وصل إلى 6,5 مليون سائح خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، وأن الأرقام المسجلة في شهر يونيو وصلت الأعداد 1,4 مليون سائح، وهو ما يقارب العدد المتواجد حاليًا في المغرب وخاصة في مدينة مراكش القريبة من مركز الزلزال.
كما دعت السفارة السعودية المواطنين السعوديين في المملكة المغربية إلى التواصل معها في حال وجود خطر، مؤكدة عدم سقوط ضحايا بينهم.
وقالت السفارة في تدوينة على موقع x "إشارة إلى ما أعلنته السلطات المغربية بوقوع هزة أرضية في إقليمي الحوز ومراكش، فإن سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية الشقيقة تهيب بكافة المواطنين الزائرين والمقيمين في المملكة المغربية توخي الحيطة والحذر".
وأكدت السفارة سلامة المواطنين السعوديين حتى هذه اللحظة، وتهيب بالمواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وتتابع السفارة مع السلطات المغربية الشقيقة للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة، ووفقًا للسلطات المغربية وحتى الحظة تجاوزت أعداد القتلى والمصابين ما يقارب من 4 آلاف شخص.