3 عواصم عربية تتذيل قائمة أفضل مدن العالم قابلية للعيش في 2022.. هنا التفاصيل

تصدّرت العاصمة النمساوية فيينا، قائمة أفضل مدن العالم للعام 2022 في تصنيف "قابليّة العيش"، الذي يصدر عن وحدة الأبحاث في الإيكونيميست.
ووفقاً "إندبندنت" البريطانية فإن تصنيف قابلية العيش أعلن الترتيب السنوي لأفضل الأماكن للعيش في جميع أنحاء العالم، حيث احتلّت فيينا المركز الأول، حيث يتمّ تصنيف 172 مدينة طبقاً لـ 5 فئات هي الاستقرار، الرعاية الصحية، الثقافة والترفيه، التعليم والبنية التحتية.
بينما جاءت كوبنهاغن الدنماركية في المرتبة الثانية، وتساوت مدينتا زيورخ السويسرية وكالغاري الكندية في المركز الثالث، بينما حلت فانكوفر الواقعة على الساحل الغربي لكندا في المركز الخامس وتورنتو في المرتبة الثامنة، أما المدينتان اللتان احتلتا مكانين في المراكز العشرة الأولى فهما أوساكا في اليابان وملبورن في أستراليا في المركز العاشر.
ويشير التقرير إلى أنّه على مدار العامين الماضيين، كانت تصنيفات EIU العالمية لصلاحية العيش متأثرة إلى حد كبير بجائحة فيروس كورونا بسبب عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي التي أثرت على نتائج الثقافة والتعليم والرعاية الصحية في المدن بجميع أنحاء العالم.
وفي ترتيب الدول التي تذيلت القائمة جاءت المدن كالتالي: في الترتيب 163 جاءت طهران، وفي المركز 164 جاءت مدينة دوالا الكاميرونية، ثم في المركز 165 جاءت عاصمة زيمبابوي هراري تلتها العاصمة البنجلادشية دكا في المركز 166 ثم مدينة بورتموسباي في نيوجيوانا بالمركز 167، ثم كراتشي في باكستان في المركز 168، ثم العاصمة الجزائرية في المركز 169، ثم عاصمة دولة ليبيا بالمركز 170، ثم لاجوس عاصمة نيجيريا في المركز171، وآخر العواصم كانت مدينة دمشق السورية بالمركز الأخير 172.