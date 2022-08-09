3 عواصم عربية تتذيل قائمة أفضل مدن العالم قابلية للعيش في 2022.. هنا التفاصيل

وفي ترتيب الدول التي تذيلت القائمة جاءت المدن كالتالي: في الترتيب 163 جاءت طهران، وفي المركز 164 جاءت مدينة دوالا الكاميرونية، ثم في المركز 165 جاءت عاصمة زيمبابوي هراري تلتها العاصمة البنجلادشية دكا في المركز 166 ثم مدينة بورتموسباي في نيوجيوانا بالمركز 167، ثم كراتشي في باكستان في المركز 168، ثم العاصمة الجزائرية في المركز 169، ثم عاصمة دولة ليبيا بالمركز 170، ثم لاجوس عاصمة نيجيريا في المركز171، وآخر العواصم كانت مدينة دمشق السورية بالمركز الأخير 172.