"الفيفا": 500 ألف مشجع وصلوا قطر حتى الآن.. والسعوديون يتصدّرون

وتوقّع المنظمون أن يتصدّر السعوديون أعداد المشجعين والزوار؛ بسبب القرب الجغرافي وعدد الرحلات الجوية التي هي الأكبر بين الدوحة والمدن الخارجية، حيث وصل عدد الرحلات الجوية بين مدن السعودية والدوحة أثناء البطولة إلى ما يلامس 60 رحلة يومية.