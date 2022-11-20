"الفيفا": 500 ألف مشجع وصلوا قطر حتى الآن.. والسعوديون يتصدّرون

قبيل انطلاق حفل افتتاح كأس العالم الأسطوري الذي ظل لمدة 35 دقيقة، كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا "جياني إنفانتينو" عن وصول ما يقارب نصف مليون مشجع وسائح وزائر إلى الدوحة قبيل الافتتاح.
وقال إنفانتينو: "اليوم لديّ مشاعر قوية، أشعر بأني قطري وعربي وإفريقي، كل شيء يسير على ما يرام".
ومن جهتهم، توقّع منظّمو مونديال قطر 2022 لكرة القدم قدوم 1.2 مليون زائر في الفترة بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، خاصة أن الطيران القطري وصل إلى 190 وجهة مباشرة".
وتوقّع المنظمون أن يتصدّر السعوديون أعداد المشجعين والزوار؛ بسبب القرب الجغرافي وعدد الرحلات الجوية التي هي الأكبر بين الدوحة والمدن الخارجية، حيث وصل عدد الرحلات الجوية بين مدن السعودية والدوحة أثناء البطولة إلى ما يلامس 60 رحلة يومية.
ويؤكد المنظّمون إتاحة فرصة نادرة للمشجّعين لمتابعة أكثر من مباراة في يوم واحد، إذ إن أقصر مسافة بين ملعبين هي خمسة كيلومترات، والأبعد بحدود 55 كلم، وجميعها متصلة بالمترو.