الخطيب: نعمل على تعزيز السياحة العالمية بالاستدامة ومواجهة التحديات بشكل جماعي

وأن القادة الحاضرين للقمة سيتبادلون الأفكار التي ستسهم في تعزيز تعافي القطاع، ودفع العجلة الاقتصادية العالمية على مدى القرن القادم، من خلال إتاحة ما يزيد عن 126 مليون فرصة عمل، أي ما يعادل واحدة من كل ثلاث وظائف جديدة في السوق.