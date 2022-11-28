الرياض تستضيف 3000 من قادة السياحة والإعلام في العالم.. إنها قمة الأرقام القياسية

انطلقت اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، القمة العالمية الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض، في حدثٍ ينتظر أن يكون الأكبر والأضخم من نوعه في تاريخ قمم المجلس.
وتعتبر هذه القمة الأكبر لقطاع السياحة على مستوى العالم، أحد أكثر أحداث السفر والسياحة تأثيرًا ضمن روزنامة لقاءات هذا القطاع طوال العام. حيث سيحضر هذه القمة التي تستضيفها الرياض، نحو 3000 شخص.
وصرح وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب بأننا "فخورون باستضافة القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة في نسختها الثانية والعشرين في الرياض، حيث ترسم هذه القمة خارطة طريق لمستقبل مستدام ومبتكر يتشارك فيه القطاعان العام والخاص، بحضور عدد كبير من الوزراء والرؤساء التنفيذيين البارزين من حول العالم".
وأعلنت الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون بأنّ هذا الحدث الذي يقام هذا الأسبوع، سيتجاوز عدد المشاركين فيه من قادة وروّاد الأعمال على المستوى الدولي ومن الوفود الحكومية من أنحاء العالم كل الأرقام القياسية التي سُجلت في السابق.
وكشفت سيمبسون أيضًا أن أعضاء المجلس العالمي للسفر والسياحة يخططون خلال السنوات الخمس المقبلة، لاستثمارات ضخمة تفوق قيمتها 10.5 مليارات دولار في المملكة.
وسيتحدّث في هذه القمّة شخصيّات عالميّة بارزة، من بينها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، التي تُعدّ ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة بعد مارغريت تاتشر، وهي أول امرأة تشغل منصبين من أعلى المناصب في بريطانيا.
وألقى الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون خطابًا على منصة القمّة العالمية.
وسيتحدث خلال القمة العالمية أيضًا المخرج السينمائي إدوارد نورتون الفائز بجائزة غولدن غلوب، المعروف بدفاعه القوي عن الطاقة المتجددة، وبدعمه المحافظة على الحياة البرية الأفريقية. كما سيشارك نورتون في جلسة حوارية.
وستتركّز فعاليّات القمّة التي تنعقد تحت شعار "السفر من أجل مستقبل أفضل"، على القيمة الكبرى للقطاع، ليس بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي فحسب، بل بالنسبة إلى كوكب الأرض ككلّ، وخصوصًا للمجتمعات في كل أنحاء العالم.