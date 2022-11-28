الرياض تستضيف 3000 من قادة السياحة والإعلام في العالم.. إنها قمة الأرقام القياسية

وسيتحدّث في هذه القمّة شخصيّات عالميّة بارزة، من بينها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، التي تُعدّ ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة بعد مارغريت تاتشر، وهي أول امرأة تشغل منصبين من أعلى المناصب في بريطانيا.