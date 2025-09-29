السعودية تواصل صعودها السياحي في 2024 وتستقطب أكثر من 20 مليون زائر بدعم من المشاريع العملاقة

شهدت الساحة السياحية العربية خلال عام 2024 تنافسًا محمومًا بين الدول لتعزيز جاذبيتها العالمية، وتمكّنت أربع دول من تصدّر المشهد، وهي: الإمارات، والسعودية، والمغرب، ومصر، بفضل استراتيجيات طموحة واستثمارات ضخمة في القطاع.