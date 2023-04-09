عظماء ولدوا في رمضان.. العالم "المغربي" الذي أنشأ المجامع العلمية وأسس العلوم العربية الحديثة

وفي سنة 1893م عاد "المغربي" إلى طرابلس، وراح ينشر فكرته في الإصلاح الديني والاجتماعي، ويدعو إلى حرية الرأي والتجديد، فضاق بآرائه العلماء والسلطات الحاكمة، فبدؤوا بمضايقته، ثم ذهب إلى مصر في سنة 1905م، وأخذ يحرر في جريدة الظاهر، ثم في المؤيد، وشغل الناس بمقالاته، وقامت بينه وبين كثير من المفكرين والأدباء في مصر صداقات كثيرة.