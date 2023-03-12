للسعوديين.. دخول الجزائر بلا تأشيرة في هذا التاريخ في ١١ ولاية حدودية جنوب البلاد

وتُسابق السلطات الزمن لاستدراك التأخُّر المُسجَّل في الاستفادة من مقومات البلاد السياحية، وترغيب الأجانب في زيارة مناطق بالصحراء، تقارب مساحتها مليونَيْ كيلومتر مربع، وتنام رمالها على العديد من المعالم الأثرية والثقافية الغنية بأسرارها، إضافة إلى خمسة مواقع ثقافية مُصنَّفة، على رأسها محمية "طاسيلي ناجر" الشاسعة، والمصنفة ضمن مواقع التراث العالمي لـ"اليونيسكو" منذ 1982، وفقًا للإندبندنت.