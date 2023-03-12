للسعوديين.. دخول الجزائر بلا تأشيرة في هذا التاريخ في ١١ ولاية حدودية جنوب البلاد

أعلنت الجزائر إجراءات جديدة لاستقبال السعوديين والخليجيين في 11 ولاية صحراوية بجنوب البلاد، لعل أهمها تمكين هؤلاء السياح من تأشيرة الدخول مباشرة على مستوى المراكز الحدودية.
وفي هذا الإطار أوضحت الخارجية الجزائرية أن هذه الخطوة ستكون بديلاً لإجراءات التأشيرة الممنوحة على مستوى مصالح السفارة، على ألا تتجاوز مدة صلاحية التأشيرة 30 يومًا. مشيرة إلى أن السياح المعنيين هم أولئك الراغبون في زيارة الجنوب عن طريق وكالات السياحة والسفر المعتمدة بالبلاد.
وسبق للجزائر أن أعلنت تسهيل سياحة الأجانب من خلال "تأشيرة التسوية" التي استبدلت التأشيرة العادية اختصارًا للوقت، إضافة إلى فتح خطوط جديدة بين بعض المدن الأوروبية باتجاه مدن صحراء الجزائر.
ويستفيد السياح العرب من وثيقة تُسلَّم لهم عن طريق وكالاتهم السياحية، تسمح لهم بالركوب عبر الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها، كما يستفيدون مباشرة عند وصولهم من تأشيرات التسوية بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظَّمة لهم.
وتُسابق السلطات الزمن لاستدراك التأخُّر المُسجَّل في الاستفادة من مقومات البلاد السياحية، وترغيب الأجانب في زيارة مناطق بالصحراء، تقارب مساحتها مليونَيْ كيلومتر مربع، وتنام رمالها على العديد من المعالم الأثرية والثقافية الغنية بأسرارها، إضافة إلى خمسة مواقع ثقافية مُصنَّفة، على رأسها محمية "طاسيلي ناجر" الشاسعة، والمصنفة ضمن مواقع التراث العالمي لـ"اليونيسكو" منذ 1982، وفقًا للإندبندنت.
وبحسب أرقام وزارة السياحة الجزائرية فإن الهدف من ذلك هو استقطاب 11 مليونًا مع آفاق 2030. وقد بلغ عدد المشاريع الاستثمارية أكثر من 2000 مشروع سياحي معتمد، من بينها 700 مشروع في طور الإنجاز. مشيرة إلى وجود طلبات كثيرة من قِبل دول خليجية.