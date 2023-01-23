منازل المواطنين الخاصة التي تؤجر للسياح هل يجب ترخيصها؟!.. "السياحة" ترد

وحددت اللائحة ما يلي: لا يجـوز ممارسـة نشـاط مرفـق الضيافـة السـياحي الخـاص دون الحصـول علـى التصريـح أو بعـد انتهائـه أو إلغائـه أو خلال فتـرة تعليقـه، كما يُشترط أن يكـون مرفـق الضيافـة السـياحي الخـاص ضمـن عقـار مخصـص للاستخدام السـكني أو الزراعـي، وعدم تجـاوز إجمالـي التصاريـح الصـادرة للمصـرّح لـه فـي عقـار، تصريحًا واحـدًا، ويمكن إيقـاف إصـدار التصريـح لمـدة محـددة فـي أي نطـاق جغرافي؛ مع اشتراط أن يكون صاحب العقار سعودي الجنسية، ويمتلك صـك ملكيـة إلكتروني أو عقـد إيجـار إلكتروني؛ ممـا يثبـت حـق الملكيـة أو الانتفـاع بالعيـن محـل التصريـح.