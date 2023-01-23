منازل المواطنين الخاصة التي تؤجر للسياح هل يجب ترخيصها؟!.. "السياحة" ترد

كشفت وزارة السياحة عن موعد تطبيق إجراءات الغرامة على الأنشطة السياحية غير المرخصة، وفقًا للائحة الصادرة تطبيقًا لاستراتيجيات إجراءات مواءمة الأنشطة السياحية المستهدفة لتطوير قطاع السياحة.
وأعلنت الوزارة أن الغرامات تصل إلى مليون ريال وإغلاق مرافق الضيافة السياحية والأنشطة والمهن السياحية المخالفة التي لم تصدر ترخيصًا قبل 25 مارس 2023.
وأشارت الوزارة في ردها على استفسار أحد المواطنين، إلى أن المنازل الخاصة بالمواطنين التي تؤجر للسياح والزوار للمبيت، تقع تحت إجراءات الترخيص، ويجب ترخيصها وفق اللوائح المنظمة للنشاط.. جاء ذلك عبر الحساب الرسمي لوزرة السياحة على منصة "تويتر".
وحددت اللائحة ما يلي: لا يجـوز ممارسـة نشـاط مرفـق الضيافـة السـياحي الخـاص دون الحصـول علـى التصريـح أو بعـد انتهائـه أو إلغائـه أو خلال فتـرة تعليقـه، كما يُشترط أن يكـون مرفـق الضيافـة السـياحي الخـاص ضمـن عقـار مخصـص للاستخدام السـكني أو الزراعـي، وعدم تجـاوز إجمالـي التصاريـح الصـادرة للمصـرّح لـه فـي عقـار، تصريحًا واحـدًا، ويمكن إيقـاف إصـدار التصريـح لمـدة محـددة فـي أي نطـاق جغرافي؛ مع اشتراط أن يكون صاحب العقار سعودي الجنسية، ويمتلك صـك ملكيـة إلكتروني أو عقـد إيجـار إلكتروني؛ ممـا يثبـت حـق الملكيـة أو الانتفـاع بالعيـن محـل التصريـح.