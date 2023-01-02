إليكم أبرز 10 وجهات سياحية في العالم تنتظركم في عام 2023 منها مدن عربية

ووفقًا لمنظّمة السياحة العالميّة التابعة للأمم المتحدة، كان من المتوقع استعادة السياحة الدولية بنسبة 65% من مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2022 مع استعادة بعض المناطق مؤخّرًا نحو 80% أو 90% من مستوى الوافدين بعام 2019.