إليكم أبرز 10 وجهات سياحية في العالم تنتظركم في عام 2023 منها مدن عربية

بعد حوالي 3 أعوام من اضطرابات السفر تخلّت العديد من البلدان عن معظم قيودها المتعلقة بجائحة "كوفيد-19".
ويسافر الأشخاص للخارج بأعداد كبيرة مع وجود طلب كبير لاستكشاف جميع أنحاء العالم.
ووفقًا لمنظّمة السياحة العالميّة التابعة للأمم المتحدة، كان من المتوقع استعادة السياحة الدولية بنسبة 65% من مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2022 مع استعادة بعض المناطق مؤخّرًا نحو 80% أو 90% من مستوى الوافدين بعام 2019.
وهذه أبرز الوجهات السياحية في عام 2023 حسب توقعات المتخصصين في العالم وفق سي إن إن
تُضيف مدينة ليفربول الساحلية، والمعروفة في جميع أنحاء العالم بكونها تضم العديد من المتاحف والفنون بمختلف درجاتها.
يُعد مركز مدينة فيلنيوس بأكمله ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، وأُدرجت المدينة في القائمة بفضل مبانيها المشيّدة بالطراز القوطي، والباروكي، وطراز عصر النهضة.
وفيلنيوس هي العاصمة الأوروبيّة الوحيدة التي تسمح لمناطيد الهواء الساخن بالتجوّل فوق أفق المدينة.
تشتهر فيجي بروائعها الموجودة تحت الماء، ولكن يجب عليك اغتنام الفرصة لاستكشاف كنوزها على اليابسة أيضًا.
وتُعتبر بلدة "ليفوكا" الموقع الوحيد في البلاد المُدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهي عاصمة سابقة، وميناء مهم يتمتّع بمبانٍ تعود إلى الحقبة الاستعماريّة البريطانيّة وسط أشجار جوز الهند، والمانجو.
يشهد يناير عام 2023 الافتتاح الرسمي للفندق الأكثر إثارة في رواندا، وهو "Sextantio Rwanda".
والفندق عبارة عن مجموعة من الأكواخ المصنوعة بشكلٍ تقليدي على جزيرة عند بحيرة "كيفو"، وهي واحدة من أكبر البحيرات في إفريقيا.
اختيرت غوتنبرغ كالوجهة الأكثر استدامة في العالم لمدة 6 أعوام على التوالي، وهي ثاني أكبر مدينة في السويد.
وكانت غوتنبرغ ذات يوم مدينة رئيسيَة للتجارة والشحن، ولكنها الآن واحدة من أكثر الوجهات خضرةً في أوروبا، حيث تبلغ المساحة الخضراء فيها 274 مترًا مربعًا لكل مواطن، مع الاعتماد على 95% من فنادقها كفنادق صديقة للبيئة.
تمتلك إمارة رأس الخيمة العديد من المزايا السياحية التي قلما توافرت في بلاد أخرى، والتي تهدف أن تصبح الوجهة الأكثر استدامة في الشرق الأوسط بحلول عام 2025 بفضل استراتيجية "السياحة المتوازنة" الجديدة.
لطالما كانت لاوس وجهة لا بد من زيارتها بالنّسبة للمسافرين الأثرياء الذين يشقّون طريقهم عبر جنوب شرق آسيا.
وبفضل افتتاح خط سكّة حديد شبه عالية السرعة في عام 2021، أصبح من الأسهل التجوّل في جميع أنحاء البلاد بسرعة أكبر.
يمكنك توقّع سماع المزيد عن هذه الوجهة النائية في الأشهر المقبلة بفضل وصول منتجع "شينتا ماني موستانغ" الذي سيُفتتح قريبًا.
ويقع المنتجع، وهو جزء من مجموعة "Bensley"، فوق بلدة جومسوم الصغيرة، ومن شأنه توفير 29 جناحًا مستوحى من المنازل التبتيّة التقليديّة للباحثين عن الرفاهية.
من المتوقع أن يتمكّن فيه السيّاح من زيارة المتحف المصري الكبير، لأنه من افتتاح المتحف في عام 2023.
وإذا وصلت إلى القاهرة قبل افتتاحه، فلا يزال بإمكان المتحف المصري في ميدان التحرير أن يُشبع فضولك.
ومع أن أهرامات الجيزة هي المعلم الجاذب للمدينة، إلا أنه لا يزال هناك المزيد لرؤيته.
ويمكنك البدء باستكشاف القاهرة الإسلامية، وتحتوي المنطقة على واحدة من أكبر مجموعات العمارة الإسلاميّة التاريخيّة في العالم.
وخلال تواجدك، قم بزيارة الجامع الأزهر الذي يعود تاريخه إلى عام 970.
ولكن لدى ناوشيما الكثير لتقدّمه أيضًا إلى جانب أعمال كوساما، فهناك خمس "جُزُر فنيّة" صغيرة يمكنك التجوّل فيها في بحر "سيتو" الداخلي.