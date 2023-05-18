1.6 مليون راكب.. هذه الدولة تتصدَّر أكثر الوجهات ازدحامًا للناقلات الجوية السعودية

1.6 مليون راكب.. هذه الدولة تتصدَّر أكثر الوجهات ازدحامًا للناقلات الجوية السعودية
جاءت مصرُ الوجهةَ الأعلى لركّاب الرحلات الجوية الدولية المغادرين من مطارات المملكة خلال عام 2021، بما يعادل 1.62 مليون راكب، تليها دولة الإمارات بمليون راكب، ثم باكستان بواقع 645 ألف راكب، وبنجلاديش 450 ألف راكب، والهند 444 ألف راكب، ثم السودان 434 ألف راكب، وقطر 381 ألف راكب، تليها الكويت بإجمالي 268 ألف راكب، والأردن 238 ألف راكب، ثم البحرين 172 ألف راكب.
جاء ذلك في إحصاء رقمي عن أكثر الوجهات ازدحامًا وتكدُّسًا بين السعودية والمحطات الخارجية؛ حيث كانت مصرُ أيضًا الوجهةَ الأعلى لركاب الرحلات الدولية القادمين إلى مطارات المملكة، بما يقارب 1.3 مليون راكب، تلتها الإمارات بأكثر من 1.1 مليون راكب.
ووفقًا للأرقام الصادرة من طيران ناس: فإنّه يسيّر 105 رحلات أسبوعية مباشرة بين مصر والسعودية من 5 مدن سعودية هي: الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، والعلا، إلى القاهرة، وسوهاج، وشرم الشيخ، والغردقة.
أما "طيران أديل السعودي" فإنه يسيّر عدد 28 رحلة أسبوعيًّا لتصبح 71 رحلة أسبوعيًّا، وذلك بداية من 15 يونيو 2023م؛ حيث بداية من هذا التاريخ ستتم إضافة عدد 43 رحلة جديدة أسبوعيًّا من أربعة مطارات مختلفة بالمملكة من وإلى القاهرة، وستكون كالتالي: 28 رحلة أسبوعيًّا من الرياض، 26 رحلة أسبوعيًّا من جدة، 10 رحلات أسبوعيًّا من الدمام، 7 رحلات أسبوعيًّا من المدينة المنورة، ولكن هذه ستكون بداية من 14 سبتمبر 2023.
وكانت مصرُ أيضًا الوجهةَ الأعلى لركّاب الرحلات الدولية القادمين إلى مطارات المملكة، بما يقارب 1.3 مليون راكب، تلتْها الإمارات بأكثر من 1.1 مليون راكب.