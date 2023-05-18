1.6 مليون راكب.. هذه الدولة تتصدَّر أكثر الوجهات ازدحامًا للناقلات الجوية السعودية

أما "طيران أديل السعودي" فإنه يسيّر عدد 28 رحلة أسبوعيًّا لتصبح 71 رحلة أسبوعيًّا، وذلك بداية من 15 يونيو 2023م؛ حيث بداية من هذا التاريخ ستتم إضافة عدد 43 رحلة جديدة أسبوعيًّا من أربعة مطارات مختلفة بالمملكة من وإلى القاهرة، وستكون كالتالي: 28 رحلة أسبوعيًّا من الرياض، 26 رحلة أسبوعيًّا من جدة، 10 رحلات أسبوعيًّا من الدمام، 7 رحلات أسبوعيًّا من المدينة المنورة، ولكن هذه ستكون بداية من 14 سبتمبر 2023.