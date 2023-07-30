مسؤول مصري.. السعوديون يتصدرون "كالعادة" السياح العرب في البلاد

وأضاف أنّ الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من الدول العربية منذ بداية شهر يونيو الماضي وحتى الآن، جيدة جدًّا؛ موضحًا أن التدفقات السياحية الوافدة من الدول العربية خلال الموسم السياحي الصيفي تعتبر السبب الرئيسي في زيادة نسب الإقبال على تناول الوجبات الغذائية والمشروبات بالمنشآت والمطاعم السياحية بالقاهرة والجيزة والساحل الشمالي والعلمين.