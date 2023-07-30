مسؤول مصري.. السعوديون يتصدرون "كالعادة" السياح العرب في البلاد

أكد رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أكثر من 80% من رواد المطاعم السياحية بالساحل الشمالي والقاهرة الكبرى خلال فصل الصيف الحالي، من السياح العرب؛ وخاصة القادمين من دول الخليج؛ وفقًا لصحيفة "الوطن".
وأضاف أنّ الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من الدول العربية منذ بداية شهر يونيو الماضي وحتى الآن، جيدة جدًّا؛ موضحًا أن التدفقات السياحية الوافدة من الدول العربية خلال الموسم السياحي الصيفي تعتبر السبب الرئيسي في زيادة نسب الإقبال على تناول الوجبات الغذائية والمشروبات بالمنشآت والمطاعم السياحية بالقاهرة والجيزة والساحل الشمالي والعلمين.
وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت السياحية، إلى أنّ السياح السعوديين هم أكثر السياح العرب تواجدًا في مصر خلال فصل الصيف، يليهم السياح الكويتيون والليبيون والقطريون والإماراتيون.