وكالات سفر: أسعار تذاكر الطيران تسجّل أدنى مستوياتها بالمملكة في سبتمبر

كشف مسؤولون في وكالات سفر بجدة والرياض، أن النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل يشهد أدنى مستوى لأسعار تذاكر الطيران إلى الوجهات الخارجية، ورصدت الوكالاتُ مؤشرًا لتراجع متوسط الأسعار بنسبة وصلت إلى 30%، مع انخفاض الطلب، متوقِّعين ارتفاع أسعار التذاكر مجددًا اعتبارًا من منتصف نوفمبر 2024.
كما أظهرت بياناتٌ لتطبيقات عالمية متخصصة في الحجوزات مثل "ويجو" و"اكسبيديا"، وهي شبكة متخصصة في حجوزات الطيران؛ تراجعًا في متوسط أسعار تذاكر السفر إلى الخارج، وخاصة إلى الوجهات القريبة.
وحسب مسح "سبق" على أسعار التذاكر في شهر سبتمبر خلال النصف الأول: وصلت تذاكر سفر إلى القاهرة لـ"800 ريال" على شركات الطيران الاقتصادي، ودبي وصلت إلى "700" ريال، فيما تمثل هذه الأسعار التي تخضع للتوافر أقلّ الأسعار كلفة، وهي تختلف عن "الأسعار المرنة" التي تتيح مزايا مثل الوزن الزائد.
وفي السياق قال ذكر مدير السياحة في الشركة العربية لخدمات المسافرين توفيق أبو الوفا: إن مؤشرات الحجوزات الخاصة بالطيران تشهد انخفاضًا ملحوظًا في النصف الأول من شهر سبتمبر القادم، وستكون في أدنى معدلاتها منذ بداية 2024، فيما أتوقّع ارتفاع وتيرة الطلب خلال النصف الثاني. وخصص "أبو الوفا" الوجهات القريبة بالانخفاض، وربما تطال الأسعار المنخفضة الوجهات المحلية.
وأضاف مدير عام شركة نادي المسافر عبد الرزاق الزهراني: أن إجازة اليوم الوطني سترفع أسعار التذاكر، وخاصة الوجهات المحلية، وسيكون ارتفاعًا تدريجيًّا في متوسط أسعار الرحلات الجوية، وتستمرّ إلى نوفمبر؛ حيث يطلّ علينا معرض لندن الدولي فيما يعرف بسياحة الأعمال والمؤتمرات، يليها الطلب السياحي في موسم الشتاء. ويرى "الزهراني" أن سبتمبر قد يكون الفترة الأنسب للسفر.
وبيّن "الزهراني" أن شريحة المسافرين من الأفراد والطلاب والمتقاعدين هي الأكثر استفادة من تدنّي الأسعار خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن ذلك يعود إلى توافر المقاعد التي أضافتها الناقلات الجوية لمحفظتها.
من جهته قال "بندر الشيخ" مدير وكالة نجوم السفر: إن أسعار شركات الطيران خلال النصف الأول من سبتمبر هي في أدنى مستوياتها منذ بداية العام بالنسبة للوجهات الخارجية، وحتى الداخلية؛ فالقاهرة وصلت لأقلّ من 800 ريال ذهابًا وإيابًا، مشيرًا إلى أن تراجع الأسعار يأتي بسبب العام الدراسي والعودة إلى الانتظام الدراسي، مقارنة بذروة فصل الصيف في يوليو وأغسطس، لافتًا إلى أن الطلب على بعض الوجهات المحلية ما زال على وتيرته المعتادة، لكن بمعدلات أقلّ مقارنة بذروة الصيف وموسم الإجازات.
وفي سياق متّصل قال مدير عام وكالة الفارس الدولي بجدة محيي الدين حمودة: إن العديد من الناقلات السعودية والعربية طرحت العديد من العروض على تذاكر الطيران، وأيضًا باقات العطلات للرحلات خلال سبتمبر المقبل، وذلك إلى وجهات أوروبية ومحطات في المنطقة؛ في سعي منها إلى رفع الطلب على السفر خلال هذا الشهر.
وأضاف "حمودة": مع انتهاء الإجازة الصيفية والعودة للمدارس فإن الطلب على السفر يتراجع إلى مستويات كبيرة؛ ما انعكس على تراجع متوسط أسعار التذاكر، مشيرًا إلى أن الطلب يرتفع تدريجيًّا في نهاية سبتمبر، مع ارتفاع معدل الحجوزات الخاصة بإجازة اليوم الوطني 94.