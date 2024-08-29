وكالات سفر: أسعار تذاكر الطيران تسجّل أدنى مستوياتها بالمملكة في سبتمبر

من جهته قال "بندر الشيخ" مدير وكالة نجوم السفر: إن أسعار شركات الطيران خلال النصف الأول من سبتمبر هي في أدنى مستوياتها منذ بداية العام بالنسبة للوجهات الخارجية، وحتى الداخلية؛ فالقاهرة وصلت لأقلّ من 800 ريال ذهابًا وإيابًا، مشيرًا إلى أن تراجع الأسعار يأتي بسبب العام الدراسي والعودة إلى الانتظام الدراسي، مقارنة بذروة فصل الصيف في يوليو وأغسطس، لافتًا إلى أن الطلب على بعض الوجهات المحلية ما زال على وتيرته المعتادة، لكن بمعدلات أقلّ مقارنة بذروة الصيف وموسم الإجازات.