"بورصة".. عاصمة "التزلج" في تركيا.. شعبية متزايدة بين السياح السعوديين

ويعد جبل "أولوداغ" للتزلج الذي يقع على بعد 36 كم جنوب مدينة "بورصة"، أحد مراكز الرياضات الشتوية المفضلة للتزلج على الجليد، وركوب الدراجات الثلجية وسط المناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج عبر غابات أشجار الصنوبر، وجبل "أولوداغ" يعد الأكثر شعبية في تركيا، حيث يجذب عدد كبير من هواة التزلج الذين يأتون إليها للتمتع بالعديد من الرياضات الشتوية الرائعة.