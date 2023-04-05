أغرب المدن.. "عاصمة الموتى" و"القباب المزركشة" في قلب أكبر عاصمة عربية سكانيًّا

ويعود تاريخ مدينة الموتى إلى الفتح الإسلامي لمصر في القرن السابع، وأصبحت موقع دفن مهمًّا؛ فهناك ترقد شخصيات بارزة، مثل عمرو بن العاص الذي قاد فتح مصر، وشغل منصب حاكمها لسنوات. وتمتد على مسافة 12 كيلومترًا حيث يرقد السلاطين، والمماليك، وحكام مصر والشخصيات السياسية والفنية.