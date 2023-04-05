أغرب المدن.. "عاصمة الموتى" و"القباب المزركشة" في قلب أكبر عاصمة عربية سكانيًّا

تعدُّ هذه المدينة الصغيرة، التي كانت عاصمة لممالك إسلامية في مصر، منها الدولتان الطولونية والأخشيدية، جزءًا من دولة المماليك.
وتميزت هذه المدينة بالقباب، وتحولت إلى أكبر مدينة تضم مقابر، وسُميت بعاصمة الموتى، وهي الآن جزء في قلب القاهرة، العاصمة الأكبر عربيًّا من حيث عدد السكان.
وتعلو قباب الموتى الزخارف الإسلامية التي تزينها، وتُعد واحدة من أروع اللوحات الإسلامية المزخرفة منذ مئات السنين، وتحمل مرآة للتراث غير المادي لمصر، والمسجل ضمن قائمة مواقع التراث العالمي منذ عام 1979.
ويعود تاريخ مدينة الموتى إلى الفتح الإسلامي لمصر في القرن السابع، وأصبحت موقع دفن مهمًّا؛ فهناك ترقد شخصيات بارزة، مثل عمرو بن العاص الذي قاد فتح مصر، وشغل منصب حاكمها لسنوات. وتمتد على مسافة 12 كيلومترًا حيث يرقد السلاطين، والمماليك، وحكام مصر والشخصيات السياسية والفنية.