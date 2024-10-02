"العربية لخدمات المسافرين" تفوز بجائزة عالمية ضمن أقوى 10 وكالات سفر بالسوق السعودي

فازت الشركة العربية لخدمات المسافرين، بـ"جائزة أفضل شركة سياحة" ضمن أفضل 10 شركات سياحة وسفر في المملكة العربية السعودية؛ وذلك في الحفل الذي أقيم في الرياض على هامش مؤتمر المملكة للسفر الفاخر والأعمال (KBLT) الذي أقيم في الرياض.
والذي يعتبره الخبراء منصة فريدة جمعت كبار صناع القرار والخبراء في هذا القطاع لتبادل الخبرات والأفكار وتطوير صناعة السفر الفاخر في المملكة.
كما أكدت دراساتٌ حديثة أن سوق السفر الفاخر في السعودية يشهد نموًّا متسارعًا؛ وذلك بفضل ارتفاع مستوى الدخل وزيادة الوعي بأهمية السفر والاستكشاف، وتشير التوقعات إلى أن هذا السوق سيشهد مزيدًا من النمو في السنوات المقبلة؛ مما يجعله سوقًا واعدًا للاستثمار.
وأوضح محمد مهيدب المهيدب الرئيس التنفيذي للشركة العربية لخدمات المسافرين، أن هذه الجائزة نتيجة للحرص الدائم على وضع راحة الضيوف والعملاء على رأس أولوياتها، إلى جانب دورها البارز في مسيرة نمو وازدهار قطاع السياحة في المملكة؛ فمن خلال التركيز على احتياجات المسافرين، استطعنا وضع معايير الجودة الفائقة لخدمة العملاء، وفي ضوء مساعينا وجهودنا الدؤوبة لتحسين عروضنا؛ فإننا ملتزمون بمواصلة التزامنا بتقديم أرقى الخدمات لاستمرار نجاح الشركة العربية لخدمات المسافرين.
وأوضح توفيق أبو الوفا مدير السياحة بالشركة، أن الجائزة تعكس التطور والتحديث الذي تتميز به الشركة العربية لخدمات المسافرين ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتوفير تجارب استثنائية لعملائنا ويشكل دليلًا ملموسًا على تفاني وشغف فريق عملنا. وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع ضيوفنا ولمنسوبي الشركة ولشركاء العمل على دعمهم المستمر لنا.