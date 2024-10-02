"العربية لخدمات المسافرين" تفوز بجائزة عالمية ضمن أقوى 10 وكالات سفر بالسوق السعودي

كما أكدت دراساتٌ حديثة أن سوق السفر الفاخر في السعودية يشهد نموًّا متسارعًا؛ وذلك بفضل ارتفاع مستوى الدخل وزيادة الوعي بأهمية السفر والاستكشاف، وتشير التوقعات إلى أن هذا السوق سيشهد مزيدًا من النمو في السنوات المقبلة؛ مما يجعله سوقًا واعدًا للاستثمار.