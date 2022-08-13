صعود "صاروخي" للسياحة السعودية.. تقدم 10 مراكز عالمية في عام واحد.. شاهد التفاصيل

كشف مؤشر "تنمية السياحة والسفر" الصادر عن منتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022 عن تقدم كبير للسياحة السعودية وصعود في ترتيب الدول في المؤشر العالمي إلى المركز 33 عالميًّا، والثاني عالميًّا بعد إندونيسيا في عدد المراكز المتقدمة؛ حيث استطاعت إندونيسيا التقدم لـ12 مركزًا في المؤشر.
وفي التصنيف العالمي: جاءت اليابان في المركز الأول، تلتْها الولايات المتحدة في المركز الثاني، ثم إسبانيا ثالثة، وفرنسا في المركز الرابع، وألمانيا في المركز الخامس.
وأكد التقرير أن قطاع السياحة العالمي يظهر علامات على الانتعاش في أجزاء كثيرة من العالم بعد أن تضرر بشدة من جائحة كوفيد -19.
مشيرًا إلى أن إجمالي السياحة الدولية وسفر الأعمال لا يزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة، مضيفًا أن انتعاش القطاع قد تعزز من خلال معدلات التطعيم المرتفعة والعودة إلى سوق السفر الأكثر انفتاحًا، والطلب المتزايد على السياحة المحلية والقائمة على الطبيعة.
ووفقًا للتقرير: فقد استحوذت الدول الـ117 على نحو 96% من الناتج المحلي الإجمالي للسفر والسياحة عالميًّا في عام 2020، وبين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلّت الإمارات في المرتبة الأولى إقليميًّا والـ25 عالميًّا بتحقيق 4.5 نقطة.
ويستند المؤشر على العديد من المؤشرات والعوامل والسياسات التي تقود لتطوير واستدامة ومرونة قطاع السفر والسياحة بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشمل المعايير الأعمال التجارية وظروف السلامة والصحة والبنية التحتية والموارد الطبيعية والضغوط البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
1- الإمارات في المركز 25 عالميًّا.
2- السعودية في المركز 33 عالميًّا.
3- قطر في المرتبة 43 عالميًّا.
4- مصر في المركز 51 عالميًّا.
5- البحرين في المركز 57 عالميًّا.
6- الأردن في المركز 64 عالميًّا.
7- المغرب في المرتبة 71 عالميًّا.
8- تونس في الترتيب الـ81 عالميًّا.
9- الكويت في المركز 86 عالميًّا.
10- لبنان في المرتبة 94 عالميًّا.
11- اليمن في المركز 116 عالميًّا.