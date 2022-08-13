صعود "صاروخي" للسياحة السعودية.. تقدم 10 مراكز عالمية في عام واحد.. شاهد التفاصيل

مشيرًا إلى أن إجمالي السياحة الدولية وسفر الأعمال لا يزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة، مضيفًا أن انتعاش القطاع قد تعزز من خلال معدلات التطعيم المرتفعة والعودة إلى سوق السفر الأكثر انفتاحًا، والطلب المتزايد على السياحة المحلية والقائمة على الطبيعة.