وداعًا لـ"الشعبنة".. والسعوديون يستبدلونها بهدايا الشهر الكريم قبل الإفطار  

فرحة كبيرة تعمُّ أرجاء السعودية بقدوم شهر رمضان الفضيل. وكان قديمًا يخصص السعوديون يومًا للاحتفال بـ"الشعبانية" أو "الشعبنة"، أي الاستعداد لشهر رمضان في أواخر شهر شعبان، ويضعون لافتات ولوحات ترحيب برمضان؛ لتملأ الشوارع والأسواق. ويجتمع في هذا اليوم الأهل والأصدقاء والجيران، ويتم تقديم جميع الأكلات الشعبية والحلويات، وذلك فور ثبوت الرؤية، وتحديد موعد بدء الصوم.