وداعًا لـ"الشعبنة".. والسعوديون يستبدلونها بهدايا الشهر الكريم قبل الإفطار  

فرحة كبيرة تعمُّ أرجاء السعودية بقدوم شهر رمضان الفضيل. وكان قديمًا يخصص السعوديون يومًا للاحتفال بـ"الشعبانية" أو "الشعبنة"، أي الاستعداد لشهر رمضان في أواخر شهر شعبان، ويضعون لافتات ولوحات ترحيب برمضان؛ لتملأ الشوارع والأسواق. ويجتمع في هذا اليوم الأهل والأصدقاء والجيران، ويتم تقديم جميع الأكلات الشعبية والحلويات، وذلك فور ثبوت الرؤية، وتحديد موعد بدء الصوم.
وتبدلت "الشعبنة" بهدايا ذات صبغة رمضانية، مثل الفناجين الخاصة بالقهوة السعودية، وتقديم آلات صنع السمبوسك واللقيمات، التي يتم تغليفها بشكل جميل، وتُقدَّم كهدية بمناسبة قدوم الشهر.
ويظل التمر "ملك الهدايا"؛ إذ يعد الطعام الذي يبدأ به السعوديون إفطارهم، وهو ما يُعرف بـ"فك الريق"، إضافة إلى استعدادات المساجد لإقامة موائد إفطار الصائم بالقرب منها.