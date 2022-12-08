"الميتافيرس السياحي" بالمملكة يحقق 10 مليارات ريال حتى عام 2030

وأكد المسؤول بالشركة طوني كرم أن الميتافيرس سيسهم - إجمالًا - بنحو 15 مليار دولار أمريكي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030م، وتشمل هذه التوقعات النموّ المحتمل في تقنيات المكونات، والمنصات، والأجهزة، والبرمجيات، علاوةً على المساهمة الاقتصادية لتطبيقات الميتافيرس الجديدة، ومن بينها تطوير المحتوى، والتسوق، وغيرها من التطبيقات.