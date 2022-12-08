"الميتافيرس السياحي" بالمملكة يحقق 10 مليارات ريال حتى عام 2030

كشف تقرير صادر عن "ستراتيجي الشرق الأوسط"، وهي ضمن شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز العالمية أن المساهمة المحتملة للميتافيرس في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قد تصل إلى نحو 15 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030م، منها 7,6 مليار دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية.
وبحسب التقرير، تتصدر المملكة دول المنطقة من حيث القيمة الاقتصادية المحققة من الميتافيرس، ومن المتوقع أن يحقق القطاع السياحي أعلى استفادة اقتصادية من الميتافيرس بقيمة تصل إلى 3,2 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب 10 مليارات ريال حتى عام 2030 .
ورغم حداثة عهد الميتافيرس إلا أنه يشهد تغييرات وتطورات متسارعة، مما يتطلب من الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي العمل بوتيرة متسارعة لمواكبة هذه التطورات بما يضعها على المسار الصحيح للاستفادة من هذه الفرصة الواعدة.
وأكد المسؤول بالشركة طوني كرم أن الميتافيرس سيسهم - إجمالًا - بنحو 15 مليار دولار أمريكي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030م، وتشمل هذه التوقعات النموّ المحتمل في تقنيات المكونات، والمنصات، والأجهزة، والبرمجيات، علاوةً على المساهمة الاقتصادية لتطبيقات الميتافيرس الجديدة، ومن بينها تطوير المحتوى، والتسوق، وغيرها من التطبيقات.
وتستخدم مدينة "نيوم" الميتافيرس لوضع تصور للأعمال الإنشائية وتزويد المعماريين والمهندسين والمصممين والأطراف الأخرى بتجربة فريدة وفرصة للتعاون وتعديل التصميمات، كما أعلن الذراع الرقمي لمدينة "نيوم" عن إطلاق منصة ميتافيرس، والتي من المفترض أن تمكن الزوار من التواجد الفعلي والافتراضي التزامني في المدينة من خلال تقنية أفاتار أو الهولوجرام.
وكشف التقرير أن قطاع السياحة والسفر سيكون هو القطاع الأقدر على تحقيق أعلى المكاسب الاقتصادية من الميتافيرس بقيمة تقدر بنحو 3,2 مليار دولار أمريكي.
من جهته لفت – المدير الأول بالشركة جاد بارودي إلى أن استخدام الميتافيرس لتنظيم جولات افتراضية في مدينة العلا، وهي أول مدينة سعودية مسجلة في قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي وفي مهرجانات الأزياء والمنتجعات الصحية ووجهات الاستشفاء والاسترخاء والفعاليات الترفيهية والرياضية؛ حيث تستطيع الجولات المبنية على الميتافيرس إلهام المسافرين وتشجيعهم على السفر فيما بعد ومعايشة التجربة فعلياً.
ومن حيث القيمة الاقتصادية المتوقع أن تحققها دول المنطقة من الميتافيرس، تأتي المملكة العربية فى الصدارة بقيمة 7,6 مليار دولار أمريكي، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 3,3 مليار دولار، ثم دولة الكويت بقيمة مليار دولار، وسلطنة عُـمان بقيمة 0.8 مليار دولار ومملكة البحرين بقيمة 0.4 مليار دولار.