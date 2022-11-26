بسبب ارتفاع أسعار الفنادق في قطر.. عزوف كبير ودبي البديل

في مفاجأة غير متوقعة، ومخالفة لما وضعه خبراء الفنادق والمنتجعات من توقعات بعدم وجود احتمال بتوافر غرف فندقية في الدوحة خلال كأس العالم، وخاصة في مرحلة المجموعات المزدحمة من بطولة كأس العالم، إلا أن مواقع الإنترنت تعرض غرفًا في 42 فندقاً على الأقل، ويقدم موقع "إير بي.إن.بي" مئات الخيارات لعطلة نهاية الأسبوع في الدوحة، وفق ما ذكرت "رويترز".