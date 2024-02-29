فأر يتسبب في تعطل رحلات لـ"خطوط سريلانكا" وتدخل "وزير الطيران".. هنا التفاصيل

كشفت شركة الطيران الوطنية السريلانكية عن أسباب تعطل رحلاتها من لاهور لعدة أيام مؤكدة أن العطل تسبب فيه "فأر" وعطل إحدى طائراتها من طراز «إيرباص» لمدة 3 أيام؛ مما أدى إلى تأخير عدد كبير من رحلاتها وأثر بالسلب على محاولاتها للتخلص من أزماتها المالية.
وكان الفأر قد رصد في رحلة للخطوط الجوية السريلانكية من مدينة لاهور الباكستانية، مما اضطر الشركة إلى التحقق بعناية من أن الحيوان لم يقضم مكونات حساسة في الطائرة.
وبحسب مسؤول في شركة الطيران، فقد استأنفت الطائرة في حينه رحلاتها، لكنّ التأخير أثّر في مواعيد رحلات أخرى.
وقال المسؤول إن الطائرة توقفت لمدة ثلاثة أيام في كولومبو، ولم تتمكن من العودة إلى الأجواء قبل التأكد من العثور على الفار ميتًا".
يُذكر أن شركة الطيران، التي بلغت خسائرها التراكمية 1.8 مليار دولار في نهاية مارس 2023، تعاني أيضًا نقصًا في العملات الأجنبية لدفع تكاليف الإصلاح الإلزامي للمحركات؛ مما أدى إلى إيقاف ثلاث من طائراتها الـ23 لأكثر من عام.
وفشلت الحكومات المتعاقبة في إعادة بيع الخطوط الجوية السريلانكية، حتى إن إحداها خفّضت سعر المبيع إلى دولار واحد رمزي، من دون جدوى.
وقال وزير الطيران نيمال سيريبالا دي سيلفا، للصحافيين، إن حادثة الجرذ قد تثير مخاوف لدى العدد القليل من المستثمرين الذين ما زالوا مهتمين بشراء الشركة، وهي من بين شركات مملوكة للدولة اعتُبرت عبئًا على ميزانية البلاد من جانب صندوق النقد الدولي الذي منح سريلانكا في عام 2023 قرضًا قدره 2.9 مليار دولار.