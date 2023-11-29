إكسبو الرياض ... يقفز بأعداد الزوار إلى 10 آلاف سائح في الساعة طوال 6 أشهر

تُقام الدورة القادمة لمعرض إكسبو العالمي في عام 2025 في اليابان في مدينة أوساكا ثم تأتي دورة الرياض في عام 2030 لتكون المدينة الأهم عالميًا طوال المعرض الذي يبقى مستمرًا لمدة 6 أشهر بشكل فعلي وربما يمتد إلى ما بعد ذلك كما حدث في معرض إكسبو بدبي في نسخة 2020
وحسب التوقعات فإن المشاركين في إكسبو الرياض يتخطى 280 جناحًا يمثل ما يقارب من جميع الدول في العالم وهيئات دولية كبرى، حيث يقول مدير السياحة بالشركة العربية لخدمات المسافرين توفيق أبو الوفا إن "إكسبو الرياض" سيغير القطاع السياحي السعودي رأسًا على عقب.
ووفقًا للتوقعات أن الزيارات السياحية للمعرض تتخطى 40 مليون زيارة دولية وهو ما يعني حضور الزوار من العالم إلى الرياض والمملكة لتمثل أفقًا لقطاع السياحة السعودي من وكالات سفر وشركات للقيام بهذا الكم الهائل من البرامج والحجوزات في وقت محدد، حيث سيكون هناك 10 آلاف شخص في الساعة خلال 6 أشهر يطلبون برامج وحجوزات وزيارات وغيرها، مشددًا على أن البنية التحتية للسياحة السعودية قوية للغاية ومبرمجة على استقبال هذه الأعداد الكبيرة.
من جهة أخرى لفت الرئيس التنفيذي لوكالة نادي المسافر عبدالرزاق الزهراني إلى أن الشركات والوكالات السياحية السعودية عليها أن تضع خططًا محددة للاستعداد لإكسبو 2030 مع زيارة إكسبو أوساكا 2025 للاستفادة من الخبرات ومعرفة أهم المعوقات والتغلب عليها خلال دورة أوساكا العام القادم.
وأوضح الزهراني أن إكسبو 2030 يعزز الرياض و صورتها كمدينة عالمية ووجهة رئيسية للسياح الباحثين عن التنوع في أساليب الترفيه من خلال إكسبو 2030. يتضح هذا التنوع من خلال العديد من الفنادق والمنتجعات الرائدة في الرياض ومراكز الترفيه ومراكز التسوق وغيرها من العروض مثل التجارب والرحلات الصحراوية والأنشطة الخارجية.
وأضاف الخبير السياحي خالد باوزير أن تأثير إقامة معرض إكسبو 2030 في الرياض لن يكون في العاصمة الرياض فقط وإنما سيمتد إلى باقي مناطق المملكة نظرًا لتنوع مقوماتها ومساحة المملكة الكبيرة جغرافيًا ومع تميز إكسبو الرياض 2030 بأكبر مساحة على مر تاريخ المعرض الذي ربما يمتد إلى أكثر من 170 عامًا، حيث يقام على مساحة 6 ملايين متر مربع بجوار المطار الجديد للرياض.
وأشار مدير عام ماستر كارد محمد زين إلى استفادة قطاعات أخرى مثل العقارات والتجزئة والبناء والاستثمار. وقد ساعد في تحفيز النمو مع زيادة إشغال الفنادق والشقق الفندقية وزيادة التشغيل المباشر علاوة على ذلك تخطى الإيرادات المباشرة من إكسبو 2030 مليارات الدولارات مما ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل كبير.