إكسبو الرياض ... يقفز بأعداد الزوار إلى 10 آلاف سائح في الساعة طوال 6 أشهر

ووفقًا للتوقعات أن الزيارات السياحية للمعرض تتخطى 40 مليون زيارة دولية وهو ما يعني حضور الزوار من العالم إلى الرياض والمملكة لتمثل أفقًا لقطاع السياحة السعودي من وكالات سفر وشركات للقيام بهذا الكم الهائل من البرامج والحجوزات في وقت محدد، حيث سيكون هناك 10 آلاف شخص في الساعة خلال 6 أشهر يطلبون برامج وحجوزات وزيارات وغيرها، مشددًا على أن البنية التحتية للسياحة السعودية قوية للغاية ومبرمجة على استقبال هذه الأعداد الكبيرة.