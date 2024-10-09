السعودية في معرض لندن السياحي 2024 بشراكة استراتيجية في حضور 185 دولة

ينطلق سوق السفر العالمي 2024 وهو أحد أهم المعارض السياحية في العالم بلندن، في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل.. وعلى مدار 44 عامًا، ظل المعرض هو الأكثر تأثيرًا في صناعة السياحة في العالم، وفي عام 2023 استقبل سوق السفر العالمي أكثر من 43000 متخصص من أكثر من 180 دولة.