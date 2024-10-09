السعودية في معرض لندن السياحي 2024 بشراكة استراتيجية في حضور 185 دولة

ينطلق سوق السفر العالمي 2024 وهو أحد أهم المعارض السياحية في العالم بلندن، في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل.. وعلى مدار 44 عامًا، ظل المعرض هو الأكثر تأثيرًا في صناعة السياحة في العالم، وفي عام 2023 استقبل سوق السفر العالمي أكثر من 43000 متخصص من أكثر من 180 دولة.
وتشارك السياحة السعودية في "سوق السفر العالمي" كشريك استراتيجي في النسخة القادمة، ومن المتوقع أن يشارك في الدورة القادمة لمعرض سوق السفر العالمي أكثر من 4000 عارض من مؤسسات وشركات وجهات حكومية ممثلة لأكثر من 185 دولة مشاركة، ومن المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 50 ألف زائر.
كما يشهد المعرض خلال أيام انعقاده، تنظيم 75 مؤتمرًا وحلقة نقاش لمناقشة واستعراض أحدث مستجدات قطاع السفر والسياحة في العالم، وتنظيم لقاءات مباشرة؛ مما يتيح فرصًا واسعة لإبرام الشراكات والاتفاقيات واستقطاب الزوار للمقاصد السياحية؛ خاصةً مع عودة ارتفاع مؤشرات قطاع السياحة بعد فترة التعافي من آثار الجائحة.
وتأتي المشاركة السعودية ضمن الخطط الترويجية للمقومات والإمكانات السياحية الجاذبة للمملكة في هذا الحدث الذي يجمع كبار صناع السياحة في مختلف دول العالم.
وتُعتبر المملكة الوجهةَ السياحية الأسرع نموًّا في العالم؛ حيث من المتوقع أن يضم الجناح السعودي الكبير أكثرَ من 75 من الشركات السعودية وجهات حكومية وخاصة، والفنادق ومنظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران وشركات الرحلات البحرية.