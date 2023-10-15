زيادة سعودية وتراجع عماني في قائمة أعداد زوّار دبي في عام 2023.. شاهد الترتيب

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة، وأعداد الزوار الدوليين، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، بوصول "11" مليون زائر دولي، مقارنة بـ"9.12" ملايين زائر دولي في عام 2022 بزيادة تجاوزت "21.7%"، وبذلك تخطّت دبي جميع مؤشرات ما قبل الجائحة من أعداد السياح الدوليين الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلًا عن متوسّط العائد على الغرفة.
وأظهرت البياناتُ تصدُّرَ الهند الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي مسجلة أكثر من "1.56" مليون زائر تلتْها المملكة العربية السعودية مسجلة أكثر من "785" ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من المملكة المتحدة نحو "734" ألف زائر، ومن روسيا "731" ألف زائر، وتراجعت عُمان إلى المركز الخامس مسجلة نحو "711" ألف زائر تلتْها الولايات المتحدة بنحو "472" ألف سائح، ثم الصين بنحو "392" ألف زائر، وألمانيا في المركز الثامن بـ"371" ألف سائح، وإيران بنحو "254" ألف زائر.
وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية أغسطس 2023، نحوَ "148.5" ألف غرفة فندقية ضمن "814" منشأة فندقية، مقابل "142.2" ألف غرفة فندقية ضمن "779" منشأة في نهاية أغسطس 2022.
وسجل متوسطُ الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي، نسبةَ "76%"، مقابل "71%" في الفترة ذاتها من عام 2022، ومقابل "73%" للفترة ذاتها من عام 2019.
واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة "35%" من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو "51.2" ألف غرفة فندقية ضمن "156" منشأة فندقية، تلتْها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة "28%" مسجلة نحو "42.2" ألف غرفة فندقية ضمن "188" منشأة.
من جهتها استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو "20%" من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة جاوزت "29" ألف غرفة فندقية ضمن "274" منشأة فندقية.
أما الشقق الفندقية فقد سجلت نحو "25.9" ألف غرفة ضمن "196" منشأة فندقية لتستحوذ بذلك على "17%" من حجم السوق الفندقية.