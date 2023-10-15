زيادة سعودية وتراجع عماني في قائمة أعداد زوّار دبي في عام 2023.. شاهد الترتيب

وأظهرت البياناتُ تصدُّرَ الهند الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي مسجلة أكثر من "1.56" مليون زائر تلتْها المملكة العربية السعودية مسجلة أكثر من "785" ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من المملكة المتحدة نحو "734" ألف زائر، ومن روسيا "731" ألف زائر، وتراجعت عُمان إلى المركز الخامس مسجلة نحو "711" ألف زائر تلتْها الولايات المتحدة بنحو "472" ألف سائح، ثم الصين بنحو "392" ألف زائر، وألمانيا في المركز الثامن بـ"371" ألف سائح، وإيران بنحو "254" ألف زائر.