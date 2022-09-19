"الإحصاء": ارتفاع أسعار الغرف الفندقية بالمملكة خلال شهر أغسطس 2022.. هنا التفاصيل

وسجلت الفنادق بشكل خاص ارتفاعًا بنسبة 8.88% وبلغت قيمة الأسعار للغرفة الفندقية في شهر أغسطس 2022 ما يلامس 485 ريالًا؛ في حين كانت الأسعار في شهر أغسطس من عام 2021 تُقارب 446 ريالًا سعوديًّا.