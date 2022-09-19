"الإحصاء": ارتفاع أسعار الغرف الفندقية بالمملكة خلال شهر أغسطس 2022.. هنا التفاصيل

كشفت الهيئة العامة للإحصاء من خلال النشرة الإحصائية، متوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر أغسطس 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وصنّف التقريرُ السلعَ والخدمات إلى 10 فئات: الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة.
وأبرَزَ التقريرُ السلعَ والخدمات التي سجّلت ارتفاعًا أو انخفاضًا، وكانت أكثر السلع التي انخفضت أسعارها السلعَ الغذائية.
أما التي سجلت الأكثر ارتفاعًا في الأسعار فهي: الخدمات والحفلات والأفراح، والمنظفات، والإقامة بالفنادق، والشقق المفروشة.
وسجلت الفنادق بشكل خاص ارتفاعًا بنسبة 8.88% وبلغت قيمة الأسعار للغرفة الفندقية في شهر أغسطس 2022 ما يلامس 485 ريالًا؛ في حين كانت الأسعار في شهر أغسطس من عام 2021 تُقارب 446 ريالًا سعوديًّا.