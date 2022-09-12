بالصدفة ..تواجد ممرضة بالطائرة ينقذ طفلة من الموت.. هنا التفاصيل

كشفت الخطوط الاقتصادية الاميريكة "سيبريت " عن نجاح ممرضة امريكية متقاعدة في إنقاذ رضيعة تبلغ من العمر 3 أشهر كانت قد توقفت عن التنفس أثناء الرحلة وكانت الممرضة تمارا بانزينو قد ركبت في رحلة الطائرة وكانت في المقاعد الأخيرة وبعد 35 دقيقة من إقلاع رحلة لخطوط طيران "سبيريت" صدر إعلان عبر مكبر الصوت يسأل عن وجود طبيب وعلى الرغم من أن تمارا ممرضة مسجلة متقاعدة إلا أن خبرتها الطبية نجحت في إنقاذ الطفلة ومساعدتها على إعادة نبض القلب بعد توقفه وطللب والدها المساعدة وهو بجوارها قامت تمارا بهز الطفلة بقوة والضغط برفق على صدرها حتى بدا اللون الازرق في وجهها يتحول إلى اللون الوردي وعادت الطفلة إلى التنفس بصعوبة في البداية وسرعان ما عاد التنفس بشكل طبيعي وفقاً لسي إن إن.