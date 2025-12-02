بالفيديو حيّ الشتاء مع "سوق الموسم".. لقاء سعودي–ياباني في قلب الدرعية يحتفي بالحرف والهوية الثقافية

موسم الدرعية يواصل ترسيخ مكانته العالمية

ويأتي تنظيم هذا الحدث امتدادًا للنجاحات التي حققها موسم الدرعية خلال السنوات الماضية، حيث أصبح واحدًا من أبرز المواسم الثقافية في المملكة من خلال برامجه التي تمزج بين الفن والتراث والابتكار، وتستقطب مشاركات عالمية تعزز مكانة السعودية كوجهة ثقافية.