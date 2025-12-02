بالفيديو حيّ الشتاء مع "سوق الموسم".. لقاء سعودي–ياباني في قلب الدرعية يحتفي بالحرف والهوية الثقافية

يشهد موسم الدرعية 2025 انطلاقة مميزة لفعالية "سوق الموسم" التي نجحت في جذب الأنظار، بعد أن جمعت ولأول مرة بين الحرف اليدوية السعودية واليابانية في مساحة واحدة، لتتحول إلى نقطة التقاء ثقافية تعكس جمال التراثين العريقين، وتقدم للزوّار تجربة غنية تدمج الأصالة بالحضور العالمي لموسم الدرعية.
وسط أجواء شتوية دافئة وديكورات مستوحاة من طابع الدرعية التاريخي، حيث يتجول الزائر بين الأسواق الشعبية، والمساحات الحرفية، والعروض الحيّة، ليعيش تجربة تُعيد إحياء القصص القديمة للحرفيين السعوديين، وفي الوقت ذاته تفتح نافذة واسعة على الثقافة اليابانية التي تشتهر بالدقة والجمال وروح الابتكار.
حرف سعودية تعكس عمق الهوية
ويضم سوق الموسم مجموعة واسعة من الحرف السعودية التقليدية التي اشتهرت بها مناطق المملكة، منها:
صناعة السدو
التطريز النجدي
الفخار
الحلي الفضية
الجلود والمشغولات اليدوية
صناعة البشوت والأقمشة التراثية
ويقدّم الحرفيون عروضًا مباشرة أمام الزوّار، يشرحون خلالها قصة كل حرفة، وأساليب صناعتها، وأدواتها القديمة، وكيف استطاعت مواكبة العصر دون أن تفقد هويتها الأصلية.
روح اليابان في قلب الدرعية
وفي الجهة الأخرى من السوق، يحضر التراث الياباني بنسخة أصيلة تحمل الطابع التقليدي الياباني، حيث يشارك حرفيون متخصصون في:
صناعة السيراميك الياباني
فنون النسيج وصباغة الأقمشة
الكتابة اليابانية (الكانجي)
فنون الورق (الأوريغامي)
منتجات الشاي وأدواته التقليدية
وتحظى هذه الأركان بإقبال كبير من العائلات والشباب، خصوصًا مع تقديم ورش تعليمية قصيرة تمنح الزائر فرصة تجربة الحرف بنفسه، والتعرف على مدارس يابانية عريقة حافظت على فنونها عبر قرون.
موسم الدرعية يواصل ترسيخ مكانته العالمية
ويأتي تنظيم هذا الحدث امتدادًا للنجاحات التي حققها موسم الدرعية خلال السنوات الماضية، حيث أصبح واحدًا من أبرز المواسم الثقافية في المملكة من خلال برامجه التي تمزج بين الفن والتراث والابتكار، وتستقطب مشاركات عالمية تعزز مكانة السعودية كوجهة ثقافية.