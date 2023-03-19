رمضان في تركيا.. عادات وثقافة وتقاليد ممزوجة بأجواء عائلية وروحانية

في حين تعكس طاولات الإفطار في منازل الإسطنبوليين وفرة شهر رمضان، تقدم المقاهي والمطاعم في المدينة قوائم غنية بالأطباق التقليدية، بما في ذلك خبز رمضان الطازج الذي يمنح المدينة عبيرًا شهيًا، وتؤكد الصيامات التي يتم كسرها على طاولات الإفطار الجماعي في ساحات المدينة أهمية الوحدة والتحلي بالشهية والمشاركة، خلال رمضان، يمكن للزوار أن يشعروا بالسعادة الروحية عند كسر الصيام في إفطار جماعي أو العشاء في أحد المطاعم التي تقدم قوائم إفطار خاصة بالأطباق المحلية المختلفة، فرمضان هو أيضًا وقت تأتي فيه بعض الأطباق الخاصة إلى الطاولات، وأكثر حلوى رمضان شهرةً ربما تكون "جلاش"، وهي حلوى تركية، هذه الحلوى اللذيذة والرقيقة يُعتقد بأنها أسلاف "البقلاوة"، وتُصنع بالحليب وماء الورد والرمان ونوع فريد من العجين.