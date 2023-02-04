تحديث جديد للمسافرين عبر جسر الملك فهد إلى البحرين.. تعرف عليه

وأشارت إلى أن على المسافرين المغادرين من الفئات العمرية "12 إلى 16" عامًا، تلقّى جرعتَيْن من اللقاح فيما على المسافرين ممن هم أكبر من 16 عامًا تلقّي ثلاث جرعات. ولفتت المؤسسة العامة للجسر إلى أن مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة 8 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.