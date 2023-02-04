سياحة

تحديث جديد للمسافرين عبر جسر الملك فهد إلى البحرين.. تعرف عليه

يخصّ الأطفال والبالغين
تحديث جديد للمسافرين عبر جسر الملك فهد إلى البحرين.. تعرف عليه
خالد خليل
خالد خليل

نشرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تحديثًا جديدًا لإجراءات سفر المواطنين السعوديين عبر جسر الملك فهد من السعودية إلى البحرين.

وكشفت المؤسسة العامة للجسر عبر حسابها الرسمي في تويتر، عن استمرار شرط تلقّي لقاح كوفيد- 19 لسفر المواطنين السعوديين للبحرين عبر الجسر.

وأشارت إلى أن على المسافرين المغادرين من الفئات العمرية "12 إلى 16" عامًا، تلقّى جرعتَيْن من اللقاح فيما على المسافرين ممن هم أكبر من 16 عامًا تلقّي ثلاث جرعات. ولفتت المؤسسة العامة للجسر إلى أن مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة 8 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

البحرين
جسر الملك فهد
إجراءات سفر المواطنين السعوديين

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